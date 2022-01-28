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Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde hastaneye gitmesi gereken hamile kadına tam 36 saat sonra ulaşıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 11:28
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Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde hastaneye gitmesi gereken hamile kadına tam 36 saat sonra ulaşıldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Gerger ilçesi Gürgenli köyüne bağlı Hırçık mezrasına sağlık ekiplerinin ulaşması kolay olmadı. Bir hafta içerisinde doğum yapması beklenen Ayşegül Kızılkaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yollardan dolayı birkaç gün öncesinden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Eşi Kahta ilçesinde olan kadın, ekiplerden kendisini Kahta Devlet Hastanesine götürmelerini istedi.

Paletli ambulans, İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle birlikte yola çıktı. Ancak hamile kadının yaşadığı mezraya ulaşmak kolay olmadı. Tipi nedeniyle 2 metreyi aşan kar ile mücadele eden ekipler, 36 saat sonra mezraya ulaştı. Hamile kadın ve beraberindeki 2 küçük çocuğu ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 28.01.2022 19:05
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