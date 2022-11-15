Gerger’de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gerger-Kahta yolunun 28'inci kilometresindeki Kan Boğazı Mevkii’nde meydana geldi. Ramazan Beyazkaya (27) yönetimindeki 44 BG 050 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola savruldu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Halime Beyazkaya (26) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA