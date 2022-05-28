Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Müftülük tarafından ilk okullara kitap bağışında bulunuldu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:22
6 Okunma
Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Müftülük tarafından ilk okullara kitap bağışında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” Projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesine destek olmak amacıyla Gerger ilçesindeki 10 ilkokulda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Komisyonunca hazırlanıp TDV tarafından basılan 36 kitaptan müteşekkil “07-12 yaş Gençlik Kitap Seti” bağışlayarak, TDV yayınları köşesi oluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Komisyonunca hazırlanan ve TDV tarafından basılan “07-12 yaş Gençlik Kitap Seti” ile oluşturulan okuma köşelerinde gençlere kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İlkokullar kitap desteği çalışması hakkında açıklama yapa İlçe Müftüsü Ali Macit, “İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek ve okul müdürleri ile yapılabilecek faaliyetlerle alakalı istişarelerde bulunduk. İnsan yetiştirilmesi için yapılan yatırımların en isabetli yatırımlar olduğu gerçeğinden hareketle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bu şekilde destek vermeye karar verdik. Ahlaklı ve erdemli bir toplum inşası için atılacak ilk adım gençliğe sahip çıkmaktır. İlçe Müftülüğü olarak evlatlarımızı hayata hazırlama noktasında eğitimlerine destek olmak amacıyla imkanlarımız ölçüsünde her zaman katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 28.05.2022 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerger’de otomobilin çarptı çocuk yaralandı
Gerger’de otomobilin çarptı çocuk yaralandı
Gerger'de TDV gönüllülerinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Gerger'de TDV gönüllülerinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Gergerliler Derneği iftar yemeğinde buluştu
Gergerliler Derneği iftar yemeğinde buluştu
Milletvekili Tutdere: “Gerger-Narince Yolu yıllardır bitmeyen çile”
Milletvekili Tutdere: “Gerger-Narince Yolu yıllardır bitmeyen çile”
Vali Mahmut Çuhadar, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Mahmut Çuhadar, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu
Gerger Müftülüğü minik öğrencileri ‘Diyanet Cim’ Dergisi ile buluşturdu
Gerger Müftülüğü minik öğrencileri ‘Diyanet Cim’ Dergisi ile buluşturdu
Gerger'de vatandaşlardan Başkan Deniz'e tam destek
Gerger'de vatandaşlardan Başkan Deniz'e tam destek
Gerger'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Gerger'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Gerger Devlet Hastanesi’ne Psikolog atandı
Gerger Devlet Hastanesi’ne Psikolog atandı
Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı
Hamile kadına 36 saat sonra ulaşıldı
Gerger'de aç kalan kurt köye indi - Videolu Haber
Gerger'de aç kalan kurt köye indi - Videolu Haber
Gerger’de öğrencilerden örnek davranış
Gerger’de öğrencilerden örnek davranış
Başkan Aksoy, ilçe halkını uyardı
Başkan Aksoy, ilçe halkını uyardı
Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
Jandarma yürekleri ısıttı
Jandarma yürekleri ısıttı
Gerger’de sıcaklık eksi 8 dereceye düştü
Gerger’de sıcaklık eksi 8 dereceye düştü
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Jandarma cinayet şüphelisini avladı
Jandarma cinayet şüphelisini avladı
Kaybolan 50 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Kaybolan 50 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Jandarmadan silah imalathanesine operasyon
Jandarmadan silah imalathanesine operasyon
Gerger'de ruhsatsız tabancaya 2 gözaltı
Gerger'de ruhsatsız tabancaya 2 gözaltı
Gerger’de 2. kuduz vakası
Gerger’de 2. kuduz vakası
Milli Eğitim Müdürü Gönen, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu
Milli Eğitim Müdürü Gönen, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu
Gerger’de ‘kuduz’ karantinası
Gerger’de ‘kuduz’ karantinası
Vali Mahmut Çuhadar, depremden etkilenen Gerger Gölyurt’ta
Vali Mahmut Çuhadar, depremden etkilenen Gerger Gölyurt’ta
Milletvekili Tutdere, Gerger’de köyleri gezdi
Milletvekili Tutdere, Gerger’de köyleri gezdi
CHP’li Tutdere: Konteynerde yaşam mücadelesi ailenin feryadını duyun
CHP’li Tutdere: Konteynerde yaşam mücadelesi ailenin feryadını duyun
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Videolu Haber
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da genç kızın cansız bedeni bulundu
Adıyaman'da genç kızın cansız bedeni bulundu
Otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim