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Gerger Müftülüğü minik öğrencileri ‘Diyanet Cim’ Dergisi ile buluşturdu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde anaokulu öğrencilerine Diyanet Cim dergisi aboneliği hediye edildi.

08 Mart 2022 Salı 09:09
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Gerger Müftülüğü minik öğrencileri ‘Diyanet Cim’ Dergisi ile buluşturdu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde anaokulu öğrencilerine Diyanet Cim dergisi aboneliği hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde Gerger ilçe Müftülüğü ilçesindeki anaokullarında eğitim gören 150 öğrenciye, 2021-2022 eğitim dönemi boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Diyanet Cim dergisi aboneliği hediye edildi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Gerger İlçe Müftüsü Ali Macit, “Gerger Müftülüğü olarak bu projenin, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımlarından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı eğitim müfredatına destek olacağına, evlatlarımızın milli ve manevi kazanımlarına ve kültürel değerlerimizle tanışmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerler eğitimin bütüncül olarak ele alınması ve kıymetli büyüklerimizin ‘Ağaç yaş iken eğilir’ öz deyişinin hatırımızdan çıkarılmaması gerekiyor. Anaokullarına yönelik eğitim seferberliğinin finansal yönünü üstlenen eğitim gönüllülerine bu vesile ile şükranlarımı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde imkanlarımız elverdiği ölçüde Gergerli evlatlarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.03.2022 10:20
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