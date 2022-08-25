Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı göreve başladı

2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Samsun Kavak Kaymakamlık görevinden, Gerger Kaymakamlığı’na atanan Ömer Saygılı göreve başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Gerger Kaymakamı Emin Kaymak’ın İzmir Bayındır Kaymakamlığına atanmasıyla yerine ise Samsun Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı atandı. Gerger Kaymakamı olarak atanan Ömer Saygılı, ilçeye gelerek kaymakamlık görevine başladı.

Kaymakam Ömer Saygılı’nın 2020- 2022 tarihleri arasında Samsun-Kavak Kaymakamı olarak görev yaptığı daha sonra ise Gerger Kaymakamlığına getirildiği belirtildi.

iha