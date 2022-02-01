Gerger Devlet Hastanesi’ne Psikolog atandı

Adıyaman’ın Gerger ilçe Devlet Hastanesi’ne psikolog atandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçe Devlet Hastanesi’ne atanan Psikolog Doktor Ferat Zariç, hizmet vermeye başladı. Psikolog Doktor Ferat Zariç, hastanede kaygı bozuklukları, depresyon, soyal fobi, obsesif kompulsif bozukluğu, çocuk ve ergenlerde öğrenme bozuklukları, aile danışmanlığı, çift danışmanlığı gibi bir çok konuda vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Doktor Zariç, “Sadece duygu durum bozukluğu yada ruhsal sorunlar yaşayanların değil sağlıklı her bireyin psikoloğa ihtiyacı vardır. Herkesi ruhsal sağlığı için bir adım atmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

iha