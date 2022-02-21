Gerger'de vatandaşlardan Başkan Deniz'e tam destek

İlçede göreve geldiği günden beri yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme adına çalışmalar için yoğun bir çaba sarf eden Başkan Deniz vatandaşların sorunlarını da çözmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Gerger halkı Başkan Deniz’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgularken gerek ilçe gerekse de köylerin sorunlarının çözümü adına her türlü çabayı sarf ettiğini kendilerinin de bu çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Çalışmalarını taktir eden vatandaşlar,"Gerger’in zaten belli başlı sıkıntıları var. Bunları çözülürse hem halk hem de Gerger rahat bir nefes alır. Başkanımız bu konuda samimi bir tavırla çalışmaların rayına oturması için çalışıyor. Bu çalışmalar somut olarak elle tutulacak şeyler. Misal geçenlerde meydana gelen kar yağışı sonrası yaptığı görüşmeler ile sorunun çözümünü sağladı. Kendisi bu şekilde devam ederse Gerger’in sorunu kalmaz. Biz o heyecan ve isteği görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Umarız var olan sorunlarda kısa sürede çözülür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA