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Gerger'de TDV gönüllülerinden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri tarafından Ramazan kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 17:12
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Gerger'de TDV gönüllülerinden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Hayır severlerin desteğiyle hazırlanan Ramazan kumanyaları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gerger Şubesi Başkanı ve ilce Müftüsü̈ Ali Macı̇t, tarafından ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.
Ramazan ayı nedeniyle yardım seferberliği başlattıklarını aktaran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gerger Şubesi Başkanı ve ilce Müftüsü̈ Ali Macı̇t,"
Allah'ın yarattığı her bir varlığı onun bir emaneti, kainat ailesinin kıymetli bir ferdi olarak gören Türkiye Diyanet Vakfı Gerger Şubesi olarak kadirşinas Gergerli varlık sahibi kardeşlerimizin bizlere emanet ettikleri Ramazan kumanyası, zekat, fitre, fidye ve bağışlarını ihtiyaç̧ sahibi kardeşlerimizin de Ramazan ayının coşkusuna ortak olarak yüzlerinde gülümsemeye dönüştürmeleri için iyilik gönüllüsü din görevlileri arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Rahmet iklimi olan Ramazan ayında veren el ile alan el arasında gönül köprüsü kurarak dokunulmadık hiçbir gönülün kalmaması için gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Haktan hayır sahibi kardeşlerimizin hayırlarına ahsen-i kabul ile kabul etmesini niyaz ediyorum. "dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.04.2022 21:59
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