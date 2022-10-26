Gerger'de beton mikser şarampole devrildi 1 ölü

Alınan bilgiye göre olay öğle saatlerinde Gerger ilçesine bağlı Budaklı köyü mevkiinde meydana geldi. İlyas Avcı (31) idaresindeki 06 FC 4509 plakalı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Avcı olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerger Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Avcı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: PHA