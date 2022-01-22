Başkan Aksoy, ilçe halkını uyardı

Kar yağışı sonrası belediyedeki araçlar ve kiralama yöntemiyle aldıkları araçlarla büyük mücadele verdiklerini belirten Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy,"Yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı, ilçemizin coğrafi konumu nedeniyle daha fazla etkili olmuş ve ilçe merkezine 1 metre yüksek kesimlere 2 metreyi bulan bir tablo oluşmuştur. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, ana arterler başta olmak üzere ara sokakların da açılması için, gerek belediye bünyemizde ki; araçlar, gerekse de şahıslara ait araçları kiralama yöntemi ile büyük bir mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz."dedi.

"Tuzlama aracımız çalışmalarını sürdürüyor"

Çok kısa bir zaman da tüm köy yollarının ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Aksoy,"Kar yağışı sonrası fırtına ve -8 dereceleri bulan soğuklar sonucu oluşan buzlanma nedeniyle de, tuzlama aracımız çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarımız ile alakalı kaymakamlık ve İl Özel İdare koordinesinde ekipler çok yoğun bir mesai harcamaktadır. Köy yollarında oluşan kar kütleleri nedeniyle, bazen 10 metrelik bir yolun açılması dahi saatler almaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın bizi anlayacaklarını ümit ediyorum. Çok kısa bir zaman da tüm köy yollarının ulaşıma açmak üzere ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yarından itibaren, hafta boyunca yeni bir kar yağışı bekleniyor, bu konuda ki hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçte, çalışmalarımıza engel oluşturan, dar sokaklarda ve çarşı içinde araçlarını park etmemelerini rica ediyoruz."şeklinde konuştu

Kaynak: PHA