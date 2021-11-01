Zipperde Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

Zipperde sistemleri ve sistemde kullanılan kumaşın en temel iki özelliği saatte 140 km esen rüzgarlara karşı son derece dayanıklı olması ve su geçirmez özelliğine sahip olmasıdır. Sistemde kullanılan özel kumaşlar ile sistemin yağmur su geçirmez olmaları sebebiyle özellikle yağmur ve rüzgarın çok olduğu açık alanlarda daha çok tercih edilmek dedir. Bu özellikleri sayesinde tavanlarda da kullanılan zip perdeler aynı zamanda eğimli camlara sahip yapılarda güneşi kesmek için de kullanır.

Balkonlarda Zip Perde Tercih Etmeliyim?

Sadece balkonlarda değil restoranlar, cafeler, teras gibi kapama sistemleri olarak kullanın cam balkon sistemlere oranla çok daha ucuz ve görüntü anlamında da çok daha iyi sonuç alabileceğiniz bir sistem sahiptir zip perdeleri tercih etmemeniz için hiçbir neden yoktur.

Özellikle cam balkon sistemlerinde camların kenarlara açılması sonucu kaldırmak için hem kötü görüntü, hem de camların kapanırken üst üste gelmelerinden dolayı oluşan iç mekandaki yer kaybını zip sistemlerde kesinlikle yaşamazsınız.