Yumurta viyol karton bir kümes hayvanı çiftliği işleten veya birincil yumurta tepsisi işi yapan kişiler için uygundur. Daha sonraki aşamada, müşteriler işi genişletmek için daha büyük ölçekli makineleri seçebilirler.

Küçük kümes hayvanı yetiştiricilerinin her zaman çok sayıda tavuk yumurtası veya başka türde yumurtaları vardır. Çiftçiler bu yumurtaları satarken yumurtanın kırılmaması için bazı koruyucu şeylere ihtiyaç duyarlar. Çiftçiler bu makineyi satın aldıktan sonra, yumurtaların değeri büyük ölçüde artacaktır. Aslında çiftçiler kısa sürede faydalarını geri alırlar.

Bir üretici için küçük ölçekli karlı bir işletmeyi düşündüklerinde, bu makineyi almak iyi bir seçenektir. Öncelikle bu makine maliyeti düşüktür. İkincisi, hammadde - kağıt maliyeti de düşüktür. Üçüncüsü, bu makineyi alırken müşteriler doğal kurutma yöntemini seçebilirler. Bu yöntem, müşterilerin maliyetin bir kısmını azaltmasına yardımcı olacaktır.

Kurulumu, Çalıştırılması ve Bakımı Kolaydır

Tüm üretim süreci, kağıt hamuru hattı, kalıplama hattı ve kurutma hattı dahil olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Tüm hattın çalışması için sadece 2-4 işçiye ihtiyacı var. Ayrıca, işçiler için yüksek gereksinimleri yoktur. Firmamızın mühendisleri tarafından verilen eğitimden sonra, işçiler makineyi kısa bir zaman zarfında kurarlar Bunun yanında bakımı da kolaydır. Buna göre, yatırımcıların düzenli olarak sürdürmek için küçük bir zaman ayırmaları yeterlidir.

Yüksek Kalite ve Uzun Vadeli Garantiye Sahiptir

Yumurta viyol makinesinin büyük bir kısmı, örneğin kalıplama şablonu, hamur tankı, kalıplama çatısı ve iç borular gibi parçaları paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu makineler Sadece kaliteli ve uzun ömürlü değiller, aynı zamanda enerji tasarrufu özelliklerine de sahipler. Sonuç olarak, firmamızın makineleri makul bir yapıya, sıfır bakım oranına, düşük güç tüketimine, yüksek üretkenliğe ve kararlı çalışmaya sahiptir. Bu makineyi hemen almanız sizin yararınıza olacaktır.

Firmamız ….

Müşterilerimize en iyi yumurta kartonu viyol üretim hattı projesini getirmek için tek elden hizmet sunmaktayız Standart süreç sorgulama, tartışma, üretim fabrikası ziyareti, sipariş verme, paketleme ve teslimat, taksitlendirme ve çalıştırma takibini içerir. Lütfen sorularınızı Aşka Makine web sitemizi https://www.askamakina.com/ ziyaret ederek, mail atarak veya firmamızı arayarak yanıtlamamıza izin veriniz.