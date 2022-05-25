YouTube Hesap Satın Alma İşlemleri

YouTube kanalı satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelik olarak satın alacak olduğunuz YouTube kanalında abone sayısı video izlenme sayısı ve beğeni sayısı arasındaki orantıya bakmalısınız. Bir YouTube kanalının abone sayısı ne kadar fazla ise o hesapta paylaşılan videonun izlenme beğenilme ve yorum sayısı da o kadar fazla olur. Ancak YouTube kanalı al özelliğini kullanırken abone sayısı binlerin üzerinde olan ancak yorum izlenme ve beğeni sayısı 100'ü geçmemiş bir hesap ile karşılaşıldığında bu bot bir hesaptır. YouTube hesap satın al işlemleri konusunda uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız Hesap Hizmetleri sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Youtube Kanalı Satın Alma

Youtube kanalı al hizmeti ile satın alınan kanaldan para kazanmak istiyorsanız uygun videolar oluşturmaya devam etmeniz gerekir. Aksi takdirde kanal içerisinde ciddi bir içerik değişikliğine gitmeniz size abone kaybettirir. Örneğin bir arabesk kanalı satın alıp bu kanalı bilimsel içeriklerin paylaşıldığı bir hesaba çevirmeniz sizin ölü yatırım demektir. Satın aldığınız kanalın en çok izlenme ve beğeni alan videolarını analiz ederek benzer içerikleri üretme ve kanalınızda yayınlamalısınız. Böylece satın aldığınız kanalın abone ve izlenme sayısını artırabilirsiniz. Çünkü kanal üzerinden para kazanmanın yolu abone oluşturarak belli limitlerdeki izlenme ve beğeni oranlarını yakalamaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve uzman desteği için Hesap Hizmetleri sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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