Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Mevcut durumda en az 250.000 ABD Doları değerinde gayrimenkul satın alan yabancılara belli koşulların varlığı halinde Türk vatandaşlığı verilmektedir. Ancak bu rakamın önümüzdeki ay 400.000 dolara çıkması beklenmektedir. Bu nedenle biz de yabancılar hukuku alanında yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkan Avukat İbrahim Yasin KURT’a konunun ayrıntılarını sorduk.

Avukat İbrahim Yasin KURT yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin acele etmeleri gerektiğini belirtti. “Şu anda yabancı bir yatırımcı, Türkiye’nin herhangi bir yerinde minimum 250.000 ABD Doları değerinde bir mülk satın alarak veya 500.000 ABD Doları tutarında sermaye yatırımı yaparak 3 ay içinde kendisi ve ailesi için Türk Vatandaşlığı alabilecektir. Ancak 12.04.2022 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 250.000 Dolar olan rakamın 400.000 Dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek yeni durumda artık en az 400.000 Dolar değerinde taşınmaz satın alan yabancılara, bu taşınmazı en az 3 yıl boyunca satılamaması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı verilecek. Bunun yanında 500.000 Dolar olan rakamın da benzer oranda artması beklenmekte olup sadece ne kadar olacağı belli değildir. Yani her hâlükârda mevduat yatırımı yapan açısından da limit yükselecektir.

Bu güncellemelerin önümüzdeki ay hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişiler ellerini çabuk tutmalılar. Hukuki destek arayışında olan yatırımcılar ise Kurt Hukuk Bürosu Bursa avukat ekibi ile görüşerek destek alabilirler.

Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca sonradan vatandaşlık kazanılması halinde, vatandaşlık hakkı eşe sirayet etmezken yatırım yoluyla kazanılan vatandaşlık hali istisnadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanmanın en büyük ayrıcalıklarından birisi de, vatandaşlığın eşe, öz-üvey çocuklara sirayet etmesidir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alanında hukuki destek için Kurt Hukuk Bürosu Bursa avukat ekibi sizlere süreç için her türlü hukuki desteği sunmaya hazırdır.

Bunun yanında Türk hukukunda çifte vatandaşlık mümkündür. Bu nedenle yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığına geçen bir kişi aynı zamanda kendi ülkesinin pasaportunu da taşıyabileceğinden dolayı iki vatandaşlık arasında bir tercih yapma zorunda kalmadan rahatça hayatını yaşamaya devam edebilecektir.

Açıklanan nedenler ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması şu an için hem uygun hem de avantajlıdır. Ancak bu işlemlerin yürütülmesi ve takibinin yapılıp olumlu bir şekilde sonuçlandırılması için alanında uzman bir avukat desteği ile yola çıkılması faydalı olacaktır. Aksi takdirde Türkiye kanunlarını ve mevzuatını bilmeyen bir yabancı kişinin tek başına bu prosedürleri tamamlaması oldukça zor olacaktır”.

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