Bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılan besinlerden bir tanesi de üre gübresidir. Üre gübresi, bitkinin gelişimini hızlandırır, canlılık verir ve verimi arttırır. Bu kapsamda; üre gübresi bitkinin gelişim evrelerinin hepsinde bitkiye yardımcı olur. Üre yetersiz olduğunda gelişimde yavaşlama, yapraklarda solma ve verimde azalma görülür. Üre gübresinde %46 azot bulur. Yapısında en yüksek azot bulunduran gübre olarak bilinir.

Üre Gübresinin Faydaları

Genel kapsamda üre gübresi özellikle yüksek azota sahip olduğu için tercih edilir. Tarımsal değeri yüksektir. Ayrıca bu gübre ucuza mal edilmektedir. Yanıcı riski olmadığı için depolama yapılmasında bir sorun yoktur. Nötr pH özelliği sayesinde ekine zarar vermez. Ayrıca tarım araçları üzerinde daha az paslanmaya sebep olur. Fiziksel özelliklerinin de uygun olması üre gübresi için tercih sebebidir. Suda hızlı çözündüğü için kullanım kolaylığı sağlar.

Ekimle beraber, ekim öncesi ve ekim sonrası uygulanabilir. Ayrıca üre gübresi, ekinlerin gelişimini arttırır ve kökleri geliştirdiği gibi boy yapıcı özelliği de vardır. Meyve ve dane gelişiminde önemli rol alır. Sizler de https://www.hortiturkey.com/yazilar/ure-gubresi-nedir adresinden temin edebilirsiniz.