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Türkçe Portekizce Tercüme - Okeanos Tercüme

Günümüzde şirketler fiili olarak ya da elektronik ticaret yöntemi ile büyük markalarla iş birliği kurmaktadır.

Seobaz
Seobaz
11 Nisan 2022 Pazartesi 14:38
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Türkçe Portekizce Tercüme - Okeanos Tercüme

Günümüzde şirketler fiili olarak ya da elektronik ticaret yöntemi ile büyük markalarla iş birliği kurmaktadır. Portekizce konuşulan bir ülke ile iş yapacak olan bir Türk şirketlerinin Türkçe Portekizce çeviri hizmetine ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyacı da tercümanlık büroları karşılar.

Portekizce Dili

Portekizce dili kayıtlara göre iki yüz milyon insan tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Bu durum Portekizce dilini dünya üzerinde en çok konuşulan altıncı dil yapar. Güney Amerika’da yaklaşık 190 milyon kişi tarafından ve Latin Amerika’da ise nüfusun yaklaşık yüzde otuz dörttü tarafından konuşulmaktadır.

Portekizce Çeviri Nasıl Yapılır?

Portekizce dili ana dil olarak konuşan ülkeler; Angola, Brezilya, Gine, Ekvator Ginesi, Mozambik ve Portekiz’dir. Portekizce dili Hint ve Avrupa dil ailesinin Roman dilleri koluna bağlıdır. Portekizce ve İspanyolca dilleri birbirine benzer ancak Portekizce İspanyolca’dan daha melodik ve daha yumuşak dildir. Portekizce dili Fransızca, İtalyanca ve Rumence dillerine de benzerlik gösterir.

Türkçe Portekizce Çeviri

Portekizce çeviri hizmetini yeminli ya da noter onaylı tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Tercümanlar tarafından verilen çeviri hizmeti iş dünyası için hazırlanacaksa tüzel bir dil ve resmi bir üslup ile kaleme alınmalıdır. Resmi, özel ya da akademik makale Portekizce Türkçe çeviri hizmetleri ile profesyonel bir ekipçe hazırlanmalıdır.

Portekizce Türkçe Çeviri Bürosu Hizmetleri

Diller arası iletişimi sağlamak için kullanılan çeviri hizmeti, ülkelerin başlıca ihtiyaçları arasına yer alır. Özel ya da kamu evrakları tercümanlık bürolarında hizmet veren yeminli ve noter onaylı tercümanlar tarafından profesyonel olarak hazırlanır.

Tercüme bürosunda verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

l Velayet belgesi

l Vekalet belgesi

l Sözleşme ve anlaşma belgeleri

l Evlilik işlemleri

l Boşanma belgeleri

l Sınav belgeleri

l Ticaret belgeleri gibi daha birçok hizmet verilmektedir.

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