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Türk Patent Sorgulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Özge Özkan
Özge Özkan
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:03
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Türk Patent Sorgulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Türk Patent Sorgulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Her firma özeldir. Firmaya ait ürün ve hizmetlerin tüketicilerle buluşturulması gerekir. Bunu en iyi şekilde başarabilen bir firma rakiplerine kıyasla daha popüler olur. Bunun yanı sıra, firmanın birtakım sorumlulukları mevcuttur. Her firmanın buluşlarını, tasarımlarını ve üretim yöntemlerini rekabetçi hale getirmesi gerekir. Bu noktada, firmanın yer aldığı sektördeki güncel halinin farkında olması şarttır. Ayrıca, yine sektöründeki teknolojik durumu görmesi ve kendisini de bu duruma göre düzenlemesi gerekir.

Patent; markanın haklarının yasal olarak korunması açısından son derece değerlidir. Patent başvurusu için en doğru adres tahmin edebileceğiniz üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Bunun yanı sıra, türk patent sorgulama işlemleri de bu sürecin en önemli detayları arasında yer alır.

Neden Türk Patent Sorgulama İşlemlerine İhtiyaç Duyulur?

Türk patent sorgulama zannedilenden çok daha önemlidir. Bu işlem sayesinde üretime ayrılan bütçenin en doğru şekilde kullanılması sağlanır. Ayrıca, Ar-Ge için harcanan emeğin boşa gitmemesini de mümkün kılar. Patent sorgulama; firmanın faaliyet gösterdiği alan ile ilgili patent başvurularına ulaşmasını da sağlar. Bu sayede, firma; aynı sektör içerisinde yer aldığı rakiplerinin kullanmış olduğu teknolojiyi görme şansını elde eder.

Patent başvurusu süreci her zaman olumlu bir şekilde sonuçlanmaz. Herhangi bir buluşun ya da tasarımın dünyada benzerlerinin olup olmadığı tam olarak bilinemez. Ayrıca, patenti alınmayan herhangi bir ürünün geçmişte farklı bir kişi ya da kurum tarafından koruma altına alınıp alınmadığı da önemli detaylar arasındadır.

Patent başvurusu; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Bu noktada, başvuru sonrasında buluşun geçmişte farklı bir kişi tarafından piyasaya sürüldüğü anlaşıldığında ciddi bir hayal kırıklığı yaşanır. Bunun yanı sıra, patent başvurusu ile ilgili daha büyük sorunlara da rastlanır. Örneğin, herhangi bir ürünün patentini almak adına başvuru yapan ancak sonuçları beklemeden söz konusu ürünü üreten firma; ürünün patentli olduğunu öğrendiği takdirde ciddi bir yıkım yaşayabilir. Sonuç olarak, bu tür riskli durumlarla karşılaşmamak adına patent başvurusu öncesinde Türk patent sorgulama işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Türk Patent Sorgulama Hakkında Bilinmesi Gerekenler         

Birçok kişinin aklında Türk patent sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilir sorusu bulunuyor. Bunun için tahmin edilebileceği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesi ziyaret edilmelidir. Bu site; patent araştırma, tasarım araştırma ve marka araştırma işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Patent başvurusu öncesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sitesine ek olarak uluslararası patent veri tabanlarından da türk patent sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir. Herhangi bir buluş için ön araştırma yapılması söz konusudur. Bu sayede, söz konusu buluşun yeni olup olmadığı öğrenilir. Ayrıca, Türk patent sorgulama; yalnızca Türkiye’de olmamakla beraber tüm dünyadaki benzerlikleri tespit eder. Türk patent sorgulama işlemleri sırasında birtakım anahtar kelimelerden faydalanılır.

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