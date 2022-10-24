Tiny House ve Prefabrik Ev Sektörünün Parlayan Yıldızı Gorgor

Gorgor firması sizlere minimalist bir yaşam alanı sunabilmek için kalabalık ve fazladan yer kaplayan ne varsa sizin yerinize hepsini minimuma indirmektedir. Bugüne kadar ki tasarlanan en iyi plakalı Tiny House Gorgor modellerini sizlere sunmak için çalışmaktadır. Alıcılar ödediği ücretin karşılığını fazlasıyla almak ister. Gorgor firmasından satın alacağınız ve minik evlerinize ödeyeceğiniz tutarın karşılığını fazlasıyla size sunmak için firma elinden geleni yapmaktadır. Gorgor firması; ”Büyük özgürlüğe sahip küçük evler.” Sloganı ile herkesi bu deneyimi yaşamaya, davet etmektedir.

Türkiye'nin en büyük Tiny House üreticilerinden biri olan Gorgor, Sakarya bölgesinde 10.000m2 üretim tesisi ile Türkiye'nin en büyük Tiny House üreticisidir. Her yıl 1000 adet tekerlekli tiny house üretimi gerçekleştiren Gorgor firması gittikçe popüler bir marka haline gelmiştir. 2020 yılında yerli sermaye ile kurulmuş ve halen Sakarya tesislerinde dünyanın 35 ülkesine ürettiği ürünleri gönderen kurumsal firmadır. Gorgor firmasının sizlere sağladığı hizmetleri daha fazla incelemek için okumaya devam edin.

Tiny House İçin Doğru Adres Gorgor

Tipik olarak, tiny house kategorisi, 600 fit kareden daha küçüktür. Bu evler, az yer kaplamalarına rağmen, normal bir mülkten bekleyeceğiniz tüm normal özelliklere sahiptir. Tiny House yaşamak için daha küçük alanları vardır ve genellikle küçük kare görüntüsündedir. İster prefabrik ev, ister Tiny House olsun, yeni bir ev inşa etmek, hayal ettiğiniz evi yaratmak için çok heyecan verici bir zamandır. Gorgor sizlere en iyi Tiny House modellerini sunmaktadır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Tiny House inşaat maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Mülkün büyüklüğü nedeniyle, böyle bir ev inşa etmek normal bir evden çok daha az olacaktır. Bu tür bir evin inşaatı 5.000 dolardan başlayabilir. Pahalı küçük bir ev bile size sadece 70.000 veya 80.000 $'a mal olabilir. Bu kesinlikle uygun fiyatlı konut yaratmanın bir yoludur.

Prefabrik Ev Fiyatları Ne Kadar?

Prefabrik ev inşa etmenin ortalama maliyeti, endüstrideki ilerlemeler şaşırtıcı olduğu için bazı insanların beklediğinden daha pahalıdır. Muhteşem görünen ve en yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılayan ev tasarımları bulabilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları hala zeminde inşa edilen modellerden daha düşüktür. Tipik maliyetler metrekare başına 100 ila 250 dolar arasında değişiyor. Bu, geleneksel olarak inşa edilmiş evlerden ortalama %15 daha azdır.

Hem geleneksel hem de prefabrik evlerle ilgili ek maliyetler de vardır. Bunlar, şebekeye dayalı onarımları, septik sistemleri, yerel izinleri, denetim maliyetlerini, güvenilir bir su kaynağına bağlanmayı ve herhangi bir yapısal sorunu onarmayı içerir.

Çelik Ev Fiyatları Ne Kadar?

Çelik ev fiyatları, beton temel, malzemeler ve montaj dahil olmak üzere metrekare başına 20 ila 40 dolar arasında mal olmaktadır. Depolar, ahırlar ve diğer depolama tesisleri inşa etmek için çeliğin kullanıldığını duymuş olsanız da, konut çelik binaları fikri biraz sıra dışı görünebilir. Ancak, çeliği çok çeşitli ticari ve endüstriyel uygulamalar için arzu edilen bir yapı malzemesi yapan aynı nedenler - maliyet etkinliği, hız, çevre dostu olma ve düşük bakım - aynı zamanda konut inşaatı için olağanüstü bir seçim haline getiriyor. Daha pratik ve sürdürülebilir bir topluma doğru ilerlerken, insanlar daha fazla verimlilik ve daha az çevresel etki sağlayan malzemeler arıyorlar. Ev inşaatının en ileri noktasında olmak istiyorsanız, konut çelik ev hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gorgor sitesini ziyaret edin.