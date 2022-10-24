Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.934,63
ALTIN
993,10
DOLAR
18,63
STERLİN
21,14
EURO
18,36

Tiny House ve Prefabrik Ev Sektörünün Parlayan Yıldızı Gorgor

Özge Özkan
Özge Özkan
24 Ekim 2022 Pazartesi 00:28
2 Okunma
Tiny House ve Prefabrik Ev Sektörünün Parlayan Yıldızı Gorgor

Tiny House ve Prefabrik Ev Sektörünün Parlayan Yıldızı Gorgor

Gorgor firması sizlere minimalist bir yaşam alanı sunabilmek için kalabalık ve fazladan yer kaplayan ne varsa sizin yerinize hepsini minimuma indirmektedir. Bugüne kadar ki tasarlanan en iyi plakalı Tiny House Gorgor modellerini sizlere sunmak için çalışmaktadır. Alıcılar ödediği ücretin karşılığını fazlasıyla almak ister. Gorgor firmasından satın alacağınız ve minik evlerinize ödeyeceğiniz tutarın karşılığını fazlasıyla size sunmak için firma elinden geleni yapmaktadır. Gorgor firması; ”Büyük özgürlüğe sahip küçük evler.” Sloganı ile herkesi bu deneyimi yaşamaya, davet etmektedir.

Türkiye'nin en büyük Tiny House üreticilerinden biri olan Gorgor, Sakarya bölgesinde 10.000m2 üretim tesisi ile Türkiye'nin en büyük Tiny House üreticisidir. Her yıl 1000 adet tekerlekli tiny house üretimi gerçekleştiren Gorgor firması gittikçe popüler bir marka haline gelmiştir. 2020 yılında yerli sermaye ile kurulmuş ve halen Sakarya tesislerinde dünyanın 35 ülkesine ürettiği ürünleri gönderen kurumsal firmadır. Gorgor firmasının sizlere sağladığı hizmetleri daha fazla incelemek için okumaya devam edin.

Tiny House İçin Doğru Adres Gorgor

Tipik olarak, tiny house kategorisi, 600 fit kareden daha küçüktür. Bu evler, az yer kaplamalarına rağmen, normal bir mülkten bekleyeceğiniz tüm normal özelliklere sahiptir. Tiny House yaşamak için daha küçük alanları vardır ve genellikle küçük kare görüntüsündedir. İster prefabrik ev, ister Tiny House olsun, yeni bir ev inşa etmek, hayal ettiğiniz evi yaratmak için çok heyecan verici bir zamandır. Gorgor sizlere en iyi Tiny House modellerini sunmaktadır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Tiny House inşaat maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Mülkün büyüklüğü nedeniyle, böyle bir ev inşa etmek normal bir evden çok daha az olacaktır. Bu tür bir evin inşaatı 5.000 dolardan başlayabilir. Pahalı küçük bir ev bile size sadece 70.000 veya 80.000 $'a mal olabilir. Bu kesinlikle uygun fiyatlı konut yaratmanın bir yoludur.

Prefabrik Ev Fiyatları Ne Kadar?

Prefabrik ev inşa etmenin ortalama maliyeti, endüstrideki ilerlemeler şaşırtıcı olduğu için bazı insanların beklediğinden daha pahalıdır. Muhteşem görünen ve en yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılayan ev tasarımları bulabilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları hala zeminde inşa edilen modellerden daha düşüktür. Tipik maliyetler metrekare başına 100 ila 250 dolar arasında değişiyor. Bu, geleneksel olarak inşa edilmiş evlerden ortalama %15 daha azdır.

Hem geleneksel hem de prefabrik evlerle ilgili ek maliyetler de vardır. Bunlar, şebekeye dayalı onarımları, septik sistemleri, yerel izinleri, denetim maliyetlerini, güvenilir bir su kaynağına bağlanmayı ve herhangi bir yapısal sorunu onarmayı içerir.

Çelik Ev Fiyatları Ne Kadar?

Çelik ev fiyatları, beton temel, malzemeler ve montaj dahil olmak üzere metrekare başına 20 ila 40 dolar arasında mal olmaktadır. Depolar, ahırlar ve diğer depolama tesisleri inşa etmek için çeliğin kullanıldığını duymuş olsanız da, konut çelik binaları fikri biraz sıra dışı görünebilir. Ancak, çeliği çok çeşitli ticari ve endüstriyel uygulamalar için arzu edilen bir yapı malzemesi yapan aynı nedenler - maliyet etkinliği, hız, çevre dostu olma ve düşük bakım - aynı zamanda konut inşaatı için olağanüstü bir seçim haline getiriyor. Daha pratik ve sürdürülebilir bir topluma doğru ilerlerken, insanlar daha fazla verimlilik ve daha az çevresel etki sağlayan malzemeler arıyorlar. Ev inşaatının en ileri noktasında olmak istiyorsanız, konut çelik ev hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gorgor sitesini ziyaret edin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram Beğeni Satın Al
Instagram Beğeni Satın Al
Kurumsal Web Tasarım Ajansı Hangi Hizmetleri Sunar?
Kurumsal Web Tasarım Ajansı Hangi Hizmetleri Sunar?
Öner Hukuk ile Online Danışmanlık Randevusu İmkanı
Öner Hukuk ile Online Danışmanlık Randevusu İmkanı
Sms Onay Servisi Nedir?
Sms Onay Servisi Nedir?
Web Tasarımı Önemi
Web Tasarımı Önemi
Güvenilir Takipçi Satın Alınan Site
Güvenilir Takipçi Satın Alınan Site
Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de QUA Granite rüzgârı esti
Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de QUA Granite rüzgârı esti
Bardak Köpeklerin En Sevimlisi Chihuahua Özellikleri
Bardak Köpeklerin En Sevimlisi Chihuahua Özellikleri
Bez Çanta Kullanın Doğayı Koruyun
Bez Çanta Kullanın Doğayı Koruyun
Mavi Tur Tekne ve Yat Fırsatları
Mavi Tur Tekne ve Yat Fırsatları
Kredi Çekmek İçin Kredi Notu Nasıl  Yükseltilir Uygulaması
Kredi Çekmek İçin Kredi Notu Nasıl  Yükseltilir Uygulaması
Gizli Fermuar Çeşitleri
Gizli Fermuar Çeşitleri
Asfalt Nedir? Kullanım Amacı
Asfalt Nedir? Kullanım Amacı
Kombi Tamiri Erken Yapılması Önemli Midir?
Kombi Tamiri Erken Yapılması Önemli Midir?
Kültür Tuğlası Hangi Amaçla Kullanılır?
Kültür Tuğlası Hangi Amaçla Kullanılır?
Kurumsal SEO ile En İyiler Arasında Yerinizi Alın
Kurumsal SEO ile En İyiler Arasında Yerinizi Alın
Ev Temizliği Şirketi
Ev Temizliği Şirketi
Instagram Canlı Yayın Seyirci Satın Al
Instagram Canlı Yayın Seyirci Satın Al
QUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri oldu
QUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri oldu
Konforlu Bahçe Mobilyaları ve Dekorasyon Ürünleri!
Konforlu Bahçe Mobilyaları ve Dekorasyon Ürünleri!
Proje Kargo Taşımacılığı ve Depolama Hizmetlerinde CLK World Uzmanlığı!
Proje Kargo Taşımacılığı ve Depolama Hizmetlerinde CLK World Uzmanlığı!
Rahatlatıcı ve Eğlenceli Bir Tatil İçin Swandor Hotels Sizleri Bekliyor
Rahatlatıcı ve Eğlenceli Bir Tatil İçin Swandor Hotels Sizleri Bekliyor
Brawl Stars Elmas Hilesi Sunan Site
Brawl Stars Elmas Hilesi Sunan Site
İstanbul'da Hızlı Kombi Servisi
İstanbul'da Hızlı Kombi Servisi
Ses Yalıtım Kabinleri
Ses Yalıtım Kabinleri
Gömme Rezervuar
Gömme Rezervuar
İstanbul Temizlik Şirketi
İstanbul Temizlik Şirketi
Straight Jean Koleksiyonu
Straight Jean Koleksiyonu
Bahçeler QUA Granite’in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
Bahçeler QUA Granite’in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
Yeni Nesil Halıcılık
Yeni Nesil Halıcılık

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim