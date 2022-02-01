Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fırsatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli olup sosyal güvenlik kurumunun karşılayamadığı veya ücretsiz limitlerini aşan tedavi masraflarını karşılamak için düzenlenen bir sigorta çeşididir. Bu kapsamda; tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarında muayene masraflarının karşılanması ve maddi kısmın size yansıtılmaması hedefler.

Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigorta fiyat sorgulaması internet üzerinden rahatlıkla yapabilir e-devlet üzerinden Giriş yaparak tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe ile alakalı ayrıntılı bilgilere ulaşmanız mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Genel kapsamda; tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları kişinin cinsiyeti ve yaşı ikamet ettiği il ve sigorta poliçesini kapsanmış olduğu teminatlar gibi farklılıklara bağlı olarak değişkenlik gösterir

Kendiniz ya da aileniz için tamamlayıcı sağlık sigortası fiyat teklifi almak istiyorsanız bilgileri girerek sigorta teklifi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca, Tamamlayıcı Sigorta yatarak tedavi teminatı sağlık sigortası başlangıcından daha sonra sigortalı hayati bir tehlikeye neden olan yatışları cerrahi yatışlar ve oluşabilecek acil müdahaleler dahil bütün yatarak tedavi gerektiren riskleri teminat limit ve şartları dahilinde güvenceye alır.

Ayakta tedavi teminatı ise özel sağlık sigortalarını başlangıcından sonra oluşabilecek hastalıklara alakalı doktor muayenesi tahlil fizik tedavi radyoloji gibi yatış gerektirmeyecek teminatları teminat limit ve şartları dahili ile güvenceye alır.

Ayakta tedaviyi kapsayan hizmetler röntgen muayene tahlil sayısı ile sınırlıdır. Police kapsamında belirtilen kullanım sayısı limiti aşılması halinde açılan her tedavi masrafını kişi kendi tarafından karşılar.

Bunun yanında; en iyi tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasından SGK lı olan bireyler, sigorta şirketlerinin belirlemiş olduğu yaş sınırının altında olan bireyler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler yararlanabilir.

Ayrıca bu kriterlere sahip olan bireyler bakmak ile sorumda olduğu aile bireylerine de ayrı sigorta yaptırabilme imkânı vardır.

Genel anlamda, tamamlayıcı sağlık sigortası teklif hakkında bilgi almak için tamamlayıcı sağlık sigortası sunan şirketlerle iletişime geçmek gerekir. Tamamlayıcı sağlık sigortası prim hesaplamalarının yapılması da şu şekilde gerçekleşir.

Özel olan sağlık sigortalarında prim hesaplama etki eden diğer unsurlar kişinin yaş cinsiyet meslek ve yaşadığı kent aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu mensubu çalışan olunması ya da eş ve çocuk sahibi olunması da prim hesaplamalarında göz önüne alınan faktörler arasında yer alır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketlerini ile anlaşmalı Türkiye'nin en iyi özel hastanelerinden herhangi birisini seçip poliçenizi kullanarak sorun yaşamadan tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının yıllık toplam primini yüzde 15'ine vergi iadesi olarak geri alma imkânınız vardır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile geniş kapsamlı Sağlık hizmetinden yararlanır ve yatarak tedavi ayakta tedavi ve doğum harcamalarınızı güvence altına alabilir ücretsiz check-up ve diş bakımı paketlerinden yararlanmayı düşünürseniz bunları detaylı bir şekilde araştırarak kendinize en uygun olanını seçebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası düşük pirimler ile sağlık sigortası sahibi olma olanağı sunar.