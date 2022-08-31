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Straight Jean Koleksiyonu

Her sezon koleksiyonlarda yerini alan straight jean pantolonlar, günlük hayatta çok sık tercih edilmektedir.

Seobaz
Seobaz
31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:57
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Straight Jean Koleksiyonu


Her sezon koleksiyonlarda yerini alan straight jean pantolonlar, günlük hayatta çok sık tercih edilmektedir. Tencel ve pamuklu içerikli dokuların birlikte olduğu straight jean pantolon modelleri, sizi doğallıkla buluşturmaktadır. Konforlu ve gösterişi ile ideal seçenek olan straight jean pantolonlar, birçok vücut tipine yakışmaktadır. Bedeni fazla sarmayan rahat kalıpları ile sunulan bu pantolonlar, kombinler için zarif bir seçenek olmaktadır.

Yüksek ya da orta belli kalıplar ile yeni sezonda sizinle birlikte olan straight jean modelleri, yıkanmalı görünüm ve yırtık detayları ile öne çıkmaktadır. Ayrıca püsküllü ve kesik paça formu ile de ön planda olan straight pantolonlar, modern bir görünümde olmanızı sağlar. Kombinlerinize destek olan straight pantolon modelleri ile, dar kazaklar ya da salaş gömlek tercihinde bulunabilirsiniz.

Straight Jean Modellerinin Ayrıcalığı

Kot pantolon olması gerekenden çok daha dar ise kumaş zamanla açılmaktadır. Kot pantolonun doğru beden seçimi çok önemlidir. Kemer fonksiyonlu yüksek bel jean. Karın noktasından rahatsızlık yaşayanlar rahatlıkla yüksel bel olan jean pantolonları tercih edebilirler. Bu açıdan; straight jean, kalın bacağı olanlar için yanlış pantolon seçimi olarak tanıtılmaktadır. Fakat, iyi bilinen bir hatadır. Buna karşı straight jean pantolonlar bacakları çok daha ince göstermektedir. İstediğiniz, seveceğiniz straight jean modellere https://www.beyyoglu.com/kadin-straight-jean/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
 

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