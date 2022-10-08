Sms Onay Servisi Nedir?

Sms onay hizmeti güvenle kullanabileceğiniz bir sanal numara tahsisidir. Kişisel güvenliğiniz için fiziksel numaranızı paylaşarak doğrulama işlemi yapmak yerine, tamamen güvenli bir sanal numara hizmeti sunar. Üye kaydı veya giriş yapmak istediğiniz platformlarda, telefon numarasına sms onay kodu yollayarak onay isteyen sistemler için geliştirilen, sanal numara alma veya kiralama hizmetidir. Türkiye hizmeti ile 90 ülke kodlu numaralarından satın alma işlemi yapabilirsiniz. Türk numaralarımızın tamamı sanal numaralardır, sms doğrulamalarında kullanabilirsiniz. Numaraya gelen SMS'ler panelinizde görünecektir. Güvenli sms onay sitesi için onayla adresinden bilgi alabilirsiniz.

Sms Onay İçin Numara Paylaşılır mı?

Uygulamaya veya platforma kişisel bilgilerin sağlanması kararı bireysel sorumluluk içindedir. Paylaşırsanız, ilgilenmediğiniz yerlerden promosyon e-postaları veya spam mesajları alırsınız. Dijital politikalar zaman içinde değiştiğinden, kullanıcılar bilgilerinin güvenli bir şekilde saklandığından şüphelidir. Bu nedenle, kişisel bilgileri paylaşmak yerine, kullanıcılar Sms onay doğrulama sistemi için bir numara satın alırlar. Bu anlamda kişilerin SMS’leri kontrol etmek için numaralarını kullanmalarına gerek kalmaz. Kişisel bilgilerinin internetteki platformlara aktarılmasını istemeyenler için çok basit ve güvenli bir hizmet sunar. Satın aldığınız numara yaklaşık 3 dakika içinde doğrulanacaktır.

SMS Onayı Mesajına ulaşılmazsa Ne Yapılmalı?

Aynı operatöre sahip başka bir telefonda denemelisiniz. Bu işlemi tamamlamaya çalıştığınızda telefonunuza bir mesaj gönderilmelidir. Mesaj sorunsuz gönderiliyorsa cihazınızda bir sorun olabilir. Cihazınız bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsa, cihazınızı yeniden başlatmanız sorunun çözülmesinde etkili rol alabilir. Tüm bu prosedürlere rağmen hiçbir şey düzelmezse, operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca, bağlandığınız cihazın sinyal gücünün ideal olduğunu kontrol etmelisiniz. Diğer operatörlere SMS göndermek de sorunun nedenini anlamak için yeterli olabilir. Bu alternatifleri denediyseniz ve henüz bir kod alamadıysanız, hesabınızı başka bir operatörle doğrulama yapabilirsiniz.

Sms Onay Güvenli Midir?

Sms onay siteleri güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Kişisel bilgileri işleyen hemen hemen her platformda SMS doğrulaması gerek görülmüştür. SMS Onayı, kişisel bilgilerinizi ve hesabınızı korumak için tasarlanmış güvenli sistemdir. SMS doğrulama sistemi, kişisel bir kişisel numara yerine sanal bir numara kullanarak kişisel bir hesap oluşturma sağlar. Sms onay sistemlerinin kullanılması genellikle istenmeyen bir durum olur. Ancak şart koşulmuştur. Bu sistem, hesabınızın başkalarının eline geçtiğinde başkalarının işlem yapmasını engellemek ve hesabınızı açmaya çalışan herhangi birinin başarısız olmasını sağlamak için oluşturulmuş alanlardır. Sms onay servisi %100 güvenlidir. Sms onay kodu aldığınız numara tek seferlik olup farklı bir zamanda veya platformda kullanılmaz.

Sisteme Nasıl Bakiye Yükleyebilirim?

Tüm işlemlerinizde kullanmak için bakiye yüklemesini 3d güvenli kredi kartı ödemesi ve banka havalesi seçeneği ile 7/24 yapılabilir. Bakiyeniz hesabınıza anında yüklenmiş olacaktır. Bakiye yüklerken %20'ye varan hediye kupon kazanmak için müşteri panelinizdeki duyuruları okumayı ihmal etmeyin. Satın alınan numaraya sms onay kodu gelmez ise paranız ilk 10 dakika içinde iptal ettiğiniz zaman bakiyenizin tamamı iade edilir. Güvenlik nedeni ile aynı numaraya tekrar sms alınamaz. Güvenli sms onay servisi için onayla adresinden bilgi alabilirsiniz



