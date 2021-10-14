Siklon Nedir?

Siklonlar belirli boyuttaki partiküllerin ayrılması için kullanılmaktadırlar. Siklonlar endüstriyel filtrelerin korunması ya da ön aşama olarak kullanılırlar. Havadaki kaba tozların ayrıştırılması sağlar ve toz toplama filtrelerinden önce filtreye gelen tozların ayrıştırıcısıdır. Yerçekimi ve merkezkaç ilkelerine göre çalışmaktadır. Yapısal olarak basit ve kullanım olarak da güvenlidir, kullanımı ve bakımı kolaydır.

Torba ve seramik filtreden farklı olarak ince tozlar için kullanılamaz. Siklon tipine bağlı olarak ayırma gücü 3 ila 100 mikrometre aralığındadır. Diğer filtrelere göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her türlü toz ve yüksek sıcaklık için uygundur. Oldukça ekonomiktirler. Standart olduğu gibi özel olarak da üretilebilir ihtiyaca göre paslanmaz, karbon ya da alaşımlı çelikten üretilebilir. Multi siklonların toz tutma miktarı dikey siklonlara oranla daha ince ve daha küçüktür.

Uçucu kül ve atıkların kirlenmesini engelleyen multi siklonlar mekanik ve çoklu siklon tipindedir. Multi siklonlar paketleme makinaları, dökümhaneler, ağaç sanayisi, gıda işleme endüstrisi gibi yerlerde kullanılmaktadır. Dilerseniz MDSJ Inteko sayfamızdan siklonlar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.