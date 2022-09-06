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Ses Yalıtım Kabinleri

Seobaz
Seobaz
06 Eylül 2022 Salı 16:56
1 Okunma
Ses Yalıtım Kabinleri

Basit bir şekilde monte edilebilir, monte edilebilir de monte edilebilir ve taşınabilir; karmaşık veya uzun kurulumlara gerek kalmadan, her biri bağımsız bir ünite olarak tasarlandığından gereksiz bileşenler olmadan. Telefon kulübeleri, kullanıcıları çalışma alanından uzakta arama yapmaya davet eder, böylece arama gizliliğini artırır ve diğer çalışanlara verilen rahatsızlığı azaltır. Küçük telefon kabinlerinin ayak izi de yüksek konumlandırmaya izin verir ve aksi takdirde boşa harcanacak alandan yararlanabilir. Ses Yalıtım Kabinleri Montaj kabinlerinin yüksek kaliteli kaplaması ve akustiği, kabinlerinin hemen hemen her yere yerleştirilmesini sağlar ve konsantrasyon ve ses gizliliği için bir alan sunar.

 İki büyük kabinin toplantılar, dinlenme ve çalışma alanı gibi birçok kullanımı var, ancak görüşme için de harika bir çözüm oluşturuyorlar. Ses Yalıtım Kabinleri görüşme, video konferans, dokunmatik ekran veya bire bir özel toplantılar yapmak için benzersiz ve sessiz bir alan sunar. Her iki telefon kulübesi; Çerçeve O toplantı alanı, Çerçeve Q, yün ve lamine ses kontrol camından yapılmış inanılmaz ses yalıtım özelliklerine sahiptir ve dolapların çalışma alanının hemen yanında oturmasını sağlar. Çerçeve döken tasarım, montajı kolay ve herhangi bir zamanda yeniden konumlandırmak kolay. Akustik kabin, açık plan ofis ortamı için tasarlanmış bir dizi döşemeli akustik ofis kabini ve oturma grubudur. Akustik kabin gerektiğinde taşınması kolaydır ve iş, toplantı ve telefon görüşmeleri için davetkar bir alandır. Yumuşak oturma alanının akustik karoları ve eğimli kenarları herkesin kullanması için rahat bir alan sunar. Turkish Acoustic tarafından tasarlanan bir dizi akustik ofis ekranı, akustik duvar paneli ve telefon davlumbazıdır.

Kabin şekli, kesilen kenarların oluşturduğu ışık ve gölgelerle oynar. Mıknatıslar tasarımın içinde gizlidir, böylece ekran bağlantıları uyumlu görünür, masa ekranlarında ayrıca manyetik bir araç çubuğu rayı bulunur. Turkish Acoustic modüler panel tasarımı, kolay şartname ve konfigürasyon sağlar. 100 mm kalınlığındaki sırsız paneller, akustik köpükle doldurulmuş 72 mm'lik bir boşluk kullanır ve güç ve veri gerektiğinde gizli kablo yönetimine izin verir. Çıkarılabilir klipsli paneller, kapsülün akustik performansını artıran yün kumaşla kaplanmıştır. Bölme panelleri kolay temizlenebilen alanlar için lamine edilebilir veya eğitim ve iş birliği için manyetik yazılabilir yüzeylere sahip olabilir. Ses Yalıtım Kabinleri Cam paneller, bölmenin akustik gereksinimlerine bağlı olarak tek veya çift cam olarak mevcuttur. Kübik ayrıca hava sirkülasyonu ve LED aydınlatması olan gizli bir akustik tavan sistemi içerir. Özellikle gürültülü ortamlarda ofis ve işyerlerinde, kafelerde, otel lobisinde ve eğlence mekanlarında sessizlik arayanlar için tasarlanmıştır. Standart bir boyuta sahip değildir, çünkü özel bir üretimdir, büyüklüğüne göre üretilir. Kullanılan malzemeler, cam yünü ve b1 yanmazlık formu veya ultra yanmaz metaller kullanılır. Turkish Acoustic her zaman hizmetinizdedir.

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Turkish AcousticOfis ÇözümleriSes İzolasyon KabinleriTelefon Görüşme KabinleriSes Yalıtım Kabinleri
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