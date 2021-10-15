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Sanal sunucuların kendisi için ayrılan sistem alanları bulunur

Sanal sunucular fiziksel sunucuların sanallaştırılmış hali olarak ifade edilebilir. Belirli yazılımlar kullanılarak fiziksel sunucuların birden fazla sunucuya bölünmesi şeklinde sanal sunucu teknolojisi kullanılmaktadır.

Seobaz
Seobaz
15 Ekim 2021 Cuma 10:55
6 Okunma
Sanal sunucuların kendisi için ayrılan sistem alanları bulunur

Sanal sunucular fiziksel sunucuların sanallaştırılmış hali olarak ifade edilebilir. Belirli yazılımlar kullanılarak fiziksel sunucuların birden fazla sunucuya bölünmesi şeklinde sanal sunucu teknolojisi kullanılmaktadır. Her bir sanal sunucunun kendine ait olan sistem alanları yer alır. Öte yandan yine her bir sanal sunucunun kendine ait bir ip adresi RAM'i sabit diske işletim sistemi bulunmaktadır. Sanal sunucular fiziksel sunuculardaki gibi herhangi bir bakım onarım masrafına sebep olmadığı için orta düzeyli ve kurumsal işletmeler tarafından çokça tercih edilirler. Özellikle web sitesi ve depolanması konusunda son derece başarılı performanslar ortaya koyulur. O yüzden orta ölçekli işletmeler Büyük ölçekli işletmeler ve bu anlamda sanal sunucu ihtiyacı olan bireyler sanal sunucu kiralama yoluna giderler. Ülkemizde hosting sunucu kiralama ve fiziksel sunucu alanında faaliyet yürüten en başarılı kuruluş Anadolu Host'tur.

Anadolu Host dijital ve profesyonel çalışır

Anadolu Host ülkemizde 2019 yılında kurulan ve son derece profesyonel bir şekilde çalışma sürdüren lider bir kuruluştur. Anadolu Host kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma prensibi sergilemektedir ve Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen yenilikleri yakından takip eder. Bünyesinde son derece profesyonel bilgi işlem uzmanları tarafından müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet sunmaya gayret gösterir. Sanal sunucu kiralama işlemleri başta olmak üzere müşterilerine sunmuş olduğu tüm işlemleri uygun fiyatlarla yapmaya gayret eder.

Kaynak: https://anadoluhost.com.tr/turkiye-sunucu-kiralama.php

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