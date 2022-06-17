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Saç Serumu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Seobaz
Seobaz
17 Haziran 2022 Cuma 10:44
2 Okunma
Saç Serumu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Saç bakım rutinlerinin en gözde ürünlerinden biri saç serumudur. Çok yönlü etkileri sayesinde saçın ihtiyaç duyduğu bakımı tamamlamaya yardımcı olur. Saça uygulanan kimyasal işlemler, ısı ile şekillendiriciler gibi daha birçok faktör saça zarar verebilir. Bu zararın oluşmaması ve oluşan zararın en aza indirgenmesi için saç serumu uygulanması tavsiye edilir. O halde gelin birlikte saç serumu nedir? Ne işe yarar birlikte inceleyelim.

Saçın ihtiyacına göre onarım yapan konsantre ürünlere saç serumu denir. Saç serumu kendi arasında çeşitliliğe ayrılır.

  1. Saç Yapısına Göre Serum Seçimi

Her saçın yapısı birbirinden farklıdır. Bu sebeple her saç özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Bazı saçlar kalın, bazı saçlar ince yapıdadır. Etkili bir sonuç için saç yapısına uygun ürün tercihi son derece önem taşır.

Eğer saçlarınız kalın ve kabarıksa elektriklenme karşıtı saç serumu tercih edebilirsiniz. Özel içeriği sayesinde elektriklenen saçları kontrol altına alarak saçlara doğal bir parlaklık kazandırır. Saçlarınız kimyasal işlemlerden, ısı ile şekillendiricilerden zarar görmüş ve gerçek canlılığını kaybetmişse serum tercihinizi onarıcı ürünlerden yana kullanmalısınız. Onarıcı saç serumu, zarar görmüş saçları iyileştirmeye, nemlendirmeye ve parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı olur.

  1. Saç Problemine Karşı Serum Seçimi

En sık karşılaşılan saç problemlerinden biri saç dökülmesidir. Saç dökülmesine tek bir sebep göstermek mümkün değildir. Çünkü saç birçok faktörden dolayı dökülebilir. Bu faktörlere örnek verecek olursak mevsim geçişleri, hormonel değişimler, ilaç kullanımı, doğum süresi, medikal ilaç tedavileri gibi daha bir çok faktör saçın zamanla dökülmesine sebep olabilir. Bu durumda tercih edilen saç dökülmesine karşı serumlar saç köklerini besleyerek saçın sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Saç Serumu Nasıl Kullanılır?

Serum çeşitlerine göre kullanım yöntemleri de farklılık gösterir.  Bakım amaçlı uygulanan serumlar genellikle temiz kuru veya nemli saç uçlarına uygulanır. Tarak yardımıyla eşit bir şekilde yayılımı sağlanır. Tedavi amaçlı kullanılan saç serumları ise saça ve saç köklerine etki edecek şekilde uygulanması gerekir.

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