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Rahatlatıcı ve Eğlenceli Bir Tatil İçin Swandor Hotels Sizleri Bekliyor

Swandor Hotels & Resort, Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Antalya’da yer almaktadır. Türkiye ve farklı ülkelerde de hizmet vermekte olan Swandor Hotels & Resort’un, hizmet verdiği diğer ülkeler,

Seobaz
Seobaz
12 Eylül 2022 Pazartesi 17:15
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Rahatlatıcı ve Eğlenceli Bir Tatil İçin Swandor Hotels Sizleri Bekliyor

Swandor Hotels & Resort, Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Antalya’da yer almaktadır. Türkiye ve farklı ülkelerde de hizmet vermekte olan Swandor Hotels & Resort’un, hizmet verdiği diğer ülkeler,

  • Yunanistan: Dessole Dolphin Bay, Dessole Malia Beach
  • Vietnam: Swandor Cam Ranh
  • Tayland: Woovo Phuket Patong
  • Mısır

Türkiye otelleri arasında, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Antalya resorts hotel, sahip olduğu farklı aktivite alanları nedeni ile de tercih edilmektedir. Swandor Hotels tesisinde gerçekleştirilecek konaklamada, konukların hotel dışında gerçekleştirmek istedikleri tüm imkanlar yer almaktadır. Oldukça keyifli ve dinlendirici bir tatil hizmeti sunan bu eşsiz otel, Antalya’nın en oteller bölgesinde faaliyet vermektedir. Eşsiz tasarımı ve geniş arazi ise, her yaştan ziyaretçisine üst segmet hizmet sunabilen deneyimli personelleri sayesinde, her konuğun mutlu ve memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamaktadır.

Tatilde Rahatlamak İsteyenler İçin En Doğru Tercih

Swandor Hotels & Resorts, konuklarının rahatlamalarını sağlamak için birbirinden farklı hizmetler sunmaktadır. Özellikle yabancı turistlerin Türk kültürlerini deneyimlemesini sağlayan bu hizmetler, yabancı turistler kadar yerli turistlerin de ilgisini çekmektedir. Swandor Hotels & Resort’ un sunmuş olduğu hizmetler;

  • Egna Spa & Wellbeing
  • Dünya Masajları
  • Klasik Masajlar
  • Vücut Bakımı
  • Yüz Bakımı
  • Organik Yağ Terapileri
  • Türk Hamamı

Konukların kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilecekleri bu rahatlatıcı aktiviteler ile tatili, dinlenme ve rahatlama olarak gören konukların da bu işletmede istediklerini bulabilmeleri sağlanmaktadır. Özenle temizlenen bu aktivite alanları, tüm hijyen kurallarına uygun ve profesyonel kişiler tarafından hizmet vermektedir.

Tatilde Sporumu İhmal Edemem Diyenlerde Unutulmadı

Düzenli olarak spor yapan kişilerin, tatil süresi boyunca da spor aktivitelerini devam ettirebilmeleri için Swandor Hotels & Resort, özel fitness salonu ile de hizmet vermektedir. Birbirinden farklı spor ekipmanlarının yer aldığı özel fitness salonu, tüm ziyaretçilerinin kullanımına açıktır. Konuklarının istediği saatlerde antrenmanlarını gerçekleştirmesine imkan sunan bu salon, spor severlerin ihtiyaç duyacağı tüm donanıma sahiptir. Hotelin diğer kısımlarında da olduğu gibi fitness salonu da düzenli olarak temizlenmekte ve konukların sağlıkları koruma altına alınmaktadır. Otelin her alanda sağlamış olduğu hizmetler, Antalya otelleri arasında, en çok ziyaretçiyi ağırlayan tesisler arasında yer almasını sağlamaktadır.

Gündüzleri Aktivitelere Katılmak İsteyenlere Özel Eğlence

Yabancı turistlerin Turkey hotel aramalarının ilk sıralarında yer alan Swandor Hotels & Resort, gündüzleri farklı aktiviteler ile eğlenmek isteyen ziyaretçileri için de özel etkinlikler düzenlemektedir. Sporun ve eğlencenin bir araya geldiği bu aktiviteler arasında;

  • Water Polo
  • Dart Game
  • Boccia
  • Shuffleboard
  • Pool Games yer almaktadır.

Resort hotels ayrıcalığı ile tatil yapman kişiler, düzenli olarak her yıl tesisi tekrar ziyaret etmeyi planlamaktadır. Tatil anlayışının kişiden kişiye göre değişmesine dikkat eden tesis, her tarza ve zevke göre tüm aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.

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