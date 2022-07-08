Profesyonel İnstagram Reklam Hizmetleri

instagram reklam hesabı reklam vermeye fiyatları bazen belirlenen reklam bütçesini aşabiliyor. Elbette ki bu durumda Instagram reklam ücretlerini daha düşük seviyelere çekebilecek araştırmalar yapabilirsiniz. Ancak bazen karşınıza çıkan abartılı Instagram reklam fiyatlarının gerçekten işi yarayıp yaramadığı sorusunu kendinize sorarsınız. Instagram reklamları size gelişmiş hedefleme seçeneği sunar nokta reklamlardan daha yüksek gelir elde etmek istiyorsanız Instagram'da konumdan ilgi alanlarına kadar birçok hedefleme seçeneğini etkileyen bir şekilde kullanmalısınız. Örnek vermek gerekirse voleybol ile ilgilenen bir hedef kitleniz bulunuyorsa reklam paylaşımlarınızda sporda ilgilenen her herkesi hedeflemek yerine daha spesifik olarak voleybol ile ilgilenen kişilere hedefinize alabilirsiniz.

İnstagram Reklam Bütçesi

instagram hesabı satın al Instagram reklam bütçenizi sosyal ağlar arasında bölüştürebilirsiniz. Ancak bilmeniz gereken bir şey var ki tıklama oranları söz konusu olduğu zaman Instagram neredeyse rakipsiz bir platformdur. Yapılan araştırmalara göre Instagram reklamları rakip platformlardan hemen hemen 2,5 kat daha fazla tıklanma oranına sahip. Bu durumda Instagram reklamlarınızın tıklanma oranlarının aynı zamanda hedef kitlenize de bağlı olacağını unutmamalısınız. Instagram reklamları ile daha yüksek seviyede geri dönüşüm alırsınız. Instagram reklamları ile daha fazla sipariş değeri oluşturuluyor. Bununla beraber rakip sosyal medya ağlarından daha fazla dönüşüm oranı sağlama konusunda Instagram her zaman öne çıkıyor.

İnstagram Reklam Kampanyası

İnstagram hesapları Instagram uygulamasında reklamlara ulaştığınız zaman daha önceden oluşturduğunuz gönderileri de Instagram ile paylaşabilirsiniz. Bunun için Instagram uygulamasına girmelisiniz. Sonrasında ise tanıtmak istemiş olduğunuz gönderiyi belirlemeniz gerekiyor. İstediğiniz gönderiyi seçmenizin ardından bu gönderiyi bir reklam olarak başlatabilirsiniz. Devamında ise gönderinizi kaç kişinin gördüğünü ve ne kadar etkileşim aldığını Instagram uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

İnstagram Reklam Yöneticisi

İnstagram reklam yöneticisi kullandığınız zaman reklam kampanyası oluşturabilir oluşturduğunuz kampanyada değişiklikler yapabilir ve kampanyanızın sonuçlarını görebilirsiniz. Reklam yöneticisi İnstagram üzerinde reklam kampanyanızı yürütebilme en iyi yoludur. Bununla birlikte eğer zamanınız kısıtlı ise ya da kampanyanızla ile ilgili ek bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bu durumda Instagram iş ortaklarını kullanma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Eğer zamanınız yoksa ya da nasıl kampanya yürüteceğiniz konusunda bilgi sahibi değil iseniz Instagram iş ortakları kampanyanızı yürütmenize yardımcı olur. Bu yöntem Instagram reklamları ile ilgili tecrübesi olmayan işletmeler için mükemmel bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Instagram reklam fiyatlarını daha makul seviyelere indirebilmenin ilk yolu otomatik teklif verme özelliğidir. Satılık instagram hesapları alarak reklam yapmanın en etnik yollarını bu hesaplar aracılığı ile deneyebilirsiniz. Hedefinizdeki kampanyanız için en iyi teklifi almanın kolay bir yolu bu yöntem olarak düşünülebilir. Otomatik teklif verme yöntemi işletmeniz açısından oldukça avantajlıdır. Instagram reklam kampanyanız için en doğru olan teklif tutarını belirlemeniz konusunda size yardımcı olur.