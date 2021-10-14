Plastik ürünler hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Özellikle mutfak eşyalarının birçoğu plastikten oluşmaktadır. Hayatımızda çokça yer verdiğimiz plastik ürünleri alırken ihtiyaç duyduğumuz alan için uygun olup olmadığı araştırılmalı ve ona göre alınmalıdır. Plastik ürünlerin alt kısımlarında 1’den 7’ye kadar numaralar bulunmaktadır bu numaralar ürünlerin nerelerde hangi amaçlarla kullanılması gerektiğini temsil etmektedir. Toptan bir şekilde plastik ürün alışverişi yapmak isterseniz İSTOÇ’u tercih edebilirsiniz.

İSTOÇ yani İstanbul toptancılar çarşısı hırdavat, plastik eşya, melamin, kağıt, kırtasiye, gıda, madeni eşya, mobilya malzemeleri, zücaciye, ev tekstili, av malzemeleri, medikal ve ikinci el otomobil de dahil 35 çeşit ürün satışı yapmaktadır. Lux plastik olarak bizlerde 30 yıldır en kaliteli ve en şık ürünleri sizlere sunmak için uğraşmaktayız 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye de ürünlerimizi ihraç etmekteyiz. Ürünlerimizde SAP, CRM ve ERP sistemlerini kullanmaktayız. Firmamız FTA tarafından başlatılmış BSCI belgesine sahiptir. Dünya standartları olarak kabul edilen ISO 9001 kalite güvencesi belgesine de sahiptir. Dilerseniz sitemizden ürünlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.