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Petek Temizleme İşlemi Nedir?

Petek temizleme kalorifer peteklerinde biriken kirlerin tesisattan belirli işlem aşamaları gerçekleştirilerek alınması işlemi olarak düşünülebilir.

Seobaz
Seobaz
06 Eylül 2021 Pazartesi 07:30
3 Okunma
Petek Temizleme İşlemi Nedir?

Petek temizleme kalorifer peteklerinde biriken kirlerin tesisattan belirli işlem aşamaları gerçekleştirilerek alınması işlemi olarak düşünülebilir. Kalorifer petekleri kış aylarında yoğun olarak çalışmaktadır. Tesisatın içerisinde bu kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak kir, çamur, balçık gibi maddeler birikinti yapmaktadır. Bu birikinti tabaka halinde peteklerin alt kısmında birikir. Birikme sonucunda peteklerin alt kısımları ısıyı iletme konusunda yetersizleşir ve peteklerin ısı iletme veriminde düşüş gerçekleşir.

Petek temizleme işlemi düzenli olarak yapıldığında kalorifer veriminde de artış meydana gelmektedir. Mersin petek temizleme işleminde oldukça başarılı sonuçlar alan bir firma bulunmaktadır ki bu firma tesisat ile ilgili her türlü çalışmasında en iyi sonuçları almayı başara Avcılar Tesisat olarak bilinmektedir.  Kurucusu Niyazi Avcı 30 yıllık tecrübesi ile bu alanda hizmet vermeye devam etmektedir.

Avcılar Tesisat Diğer Hizmetleri Nelerdir?

Petek temizleme hizmetini sağlayan Avcılar Tesisat Mersin bölgesinde geniş bir alanda hizmet ağı oluşturmuş durumdadır. Petek temizliği işlemini alman üretimi patentli kimyasallar kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca özel cihazlar kullanarak kalorifer peteğinden kılcal borulara kadar tüm tesisatın detaylı şekilde temizlenmesine de olanak sağlamaktadır.

Petek temizliği işlemi haricinde kombi temizliği, bakımı ve onarımı, kombi montajı gibi işlemler de gerçekleştirmektedir. Kombi bakımı işlemini düzenli olarak yapabilen ve farklı kombi marka ve modelleri ile ilgili arıza işlemlerinde kısa sürede sonuç alabilen başarılı bir işletmedir.

Kaynak: https://www.mersinkombiservisim.com/mersin-petek-temizleme/

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