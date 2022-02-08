PERKOTEK KONTROL SİSTEMLERİ

Plastik kart yazıcı

Kart baskıları veya katalog için gerekli olan basımlar için devamlı matbaa derdiyle mi uğraşıyorsunuz? Matbaalar hem sizlere vakit, hem de maddi anlamda kayıplar yaşatmaktadır. Bu yüzden işletmenizde yer alacak bir Plastik kart yazıcı ile beraber bu baskıları çok daha kolay ve basite indirgeme durumu söz konusudur. PERKOTEK ailesi, İtalyan ve Çin firmalarının Dünyaca ünlü baskı cihazlarını Türkiye distribütörü olarak sunmaktadır. Bu alanda isim yapan ve birinci sınıf baskılar sunan ürün, yakın zamanda sizlerin matbaaya harcadığınız nakit ve vaktin sizlere kalmasıyla beraber bir kar amacı oluşturmanıza da yardımcı olacaktır. Türkiye’nin lider firması olarak, bu alanda binlerce farklı müşterimize bu cihazları tedarik etmekten de geri kalmadık.

Gizli oda veya kasa şifrelemek için cihaz mı arıyorsunuz?

Günümüzde birçok işyeri, gizli oda ve kasaları şifrelemek, sadece belli başlı kişilere geçiş izni verebilmek açısından sistem araştırmalarını sürdürmektedir. Tüm bu fikirlerden tam çalışma potansiyeli elde etmek ve hizmetleri hız kesmeden ön plana çıkartmanıza yardımcı olmak bakımından çalıştığımız gibi, üstün çalışmaları doğrudan Kartlı geçiş sistemi üzerinden sağlıyoruz. Temic ve Mifare kartlar ile beraber bu geçişleri sağlamak oldukça kolay! Ayrıca üst kısımda tanıtılan plastik kart yazıcı ürünü üzerinden bu cihazlara istinaden var olan Temic ve Mifare kartları basmak da oldukça kolay bir hal almaktadır! Baskıları çok kolay bir şekilde gerçekleştirmek ve hizmetlerde hız tanımamak açısından hemen tercihinizi bize yönlendirebilir, bu alanda üstün bir hizmet anlayışını doğrudan ele alma şanslarına da sahip olabilirsiniz. Kalitesiyle göz dolduran Perkotek, her geçen gün sınırları zorlama kapsamında da yardımcı olmaktadır.

Ayrıca alternatif olarak personel takibini de yapabileceğiniz bu cihazlar fazlasıyla kullanışlı olmasından dolayı her alanın vazgeçilmezi konumunda yer alıyor. Biz de her daim sizlere alternatif ürünler sunma noktasında çalışıyor, üstün bir performans alacağınız ürünleri sağlıyoruz. İleri teknoloji ürünleri arasında gösterilen ve kalitesiyle göz dolduran Yüz tanıma sistemi ürünlerini denediniz mi? PERKOTEK, hem yerli sermaye, hem de Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği markaları sizlere en cazip fiyatlardan sağlıyor. Bu ürünlerin sunacağı avantajlara değinecek olursak;