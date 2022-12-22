Ortaya çıkan sorunların teknik olarak çözülmesini sağlayan ürün ya da fikirler buluş olarak adlandırılmaktadır. Buluşlar patentin konusunu oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen paten tescili ile, buluş sahibi buluşun tüm kullanım haklarını eline geçirmiş olur.

Patenet Tescil Belgesi Nedir?

Tescillenen bir buluşun korunduğunu gösteren, ilgili buluşun sahibinin ve satıcısının bilinmesini sağlayan resmi nitelikteki belgedir.

Patent tescil belgesinin ürünü koruma gibi bir görevinin olmasının yanı sıra buluş sahibininde haklarını korunmakta ve daha fazla buluş için teşvik edilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda buluşun geliştirielmesi ve ticerileştirilmesi içinde fırsatlar oluşturmaktadır.

Gerçekleşitirilen tescil işlemi ile ilgili buluşa ait olan tüm özellikler halkın kullanımına sunulur. Gerçekleştirilen patent tescil işlemi ile buluş sahibi, buluş ile ilgili tüm haklara sahip olmaktadır.

Patent tescil işlemi, ürün ya da bir fikir ile ilgi hakların elde edilmesinde son derece önemlidir. Geerekli başvuruların yapılması ve denetimlerin sağlanması neticesinde elde edilen patent tescil belgesinin alınabilmesi için profesyonel destek alınması önemlidir. Özkan Danışmanlık bürosu patent tescil işlemleri hakkında işletmelere destek sağlamaktadır.

Ozkandanismanlik.com internet sitesi patent tescili hakkında ziyaretçilerini bilgilendirmekte ve işletmelere belgenin alınabilmesi amacı ile destek vermektedir.

Patent Tecil İşlemi İçin Neler Yapılmalıdır?

Patent tescili için özkan danışmanlık bürosundan destek almak mümkündür. Danışmanlık firması buluş sahibi adına Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli başvuruları yapar ve başvurucu sürecini titizlik ile takip eder.

Yapılan başvuru ile buluş araştırılmakta ve patent almak için gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmaktadır.

Patent Tescil İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Ozkandanismanlik.com internet sitesipatent için gerekli olan tüm şartlar hakkında işletmelere bilgi sağlamaktadır.

Özkan danışmanlık bürosu, patent tescil işlemi için işletmelere danışmanlık hizmeti vermekte ve tescil için gerekli olan şartların yerine getirilmesini de sağlamaktadır.

Bir buluşun tescil edilmesi için gerekli şartlar şu şekildedir;

İlgili buluş ile ilgili daha önceden yazılmış bir tanıtım metni olmamalıdır.

Bulunun uygulanabilir olması gerekmektedir. Ayrıca üretilebilir olması da son derece önemlidir.

Buluş için gerekli olan basamakların oluşturulması gereklidir.

Belirtilen şartların sağlanması halinde patant tescil belgesi alınabilmektedir. Tescil işleminde gerekli olan ücretin de ilgili kurum hesabına yatırılması gerekmektedir.

Patent Tescil Süresi Ne Kadardır?

Ülkemizde faydalı model sistemi ve patent tescil sistemi olarak 2 farklı buluş koruma yöntemi bulunmaktadır. Faydalı model sisteminde inceleme işlemi bulunmamakla beraber çok daha az maliyetlidir. İlgili sistem ile buluşa 10 yıllık bir koruma sağlanmktadır.

Patent tescil sisteminde ise; inceleme işlemi bulunmaktadır. Bu sistem ile buluşa 20 yıllık bir koruma sağlamak mümkündür.

Elde edilen patent hakkı deveredilebilir özelliktedir. Ayrıca patent tescil devri ticari bir değerdir.

Ozkandanismanlik.com internet sitesi paten ile ilgili tüm süreci işletme adına takip etmekte vegerekli belgenin aluınmasına destek vermektedir.