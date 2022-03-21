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Patent belgesi nedir?

Buluşu gerçekleştiren ve geliştiren kişi sınai mülkiye hakkı kazanmaktadır.

Seobaz
Seobaz
21 Mart 2022 Pazartesi 10:08
4 Okunma
Patent belgesi nedir?

Buluşu gerçekleştiren ve geliştiren kişi sınai mülkiye hakkı kazanmaktadır. Patent belgesi de kişinin bu hakka sahip olduğunu gösteren belgedir. Bu belge sayesinde buluş sahibi kişi haricinde, satışın yapılarak gelir elde edilmesi, kullanıma sunulması veya herhangi bir gelir elde edilmesi engellenir. Sistem Patent şirketi, Patent vekili hizmeti ile bu noktada sizlere hizmet vermektedir.

Patent son derece kapsamlı bir ana başlıktır.  Buluşun patent olarak korunması için buluş basamağı içermesi şarttır. Bunun haricinde yeniliğe sahip olması ve sanayide kullanabilir olması gibi durumlar vardır. Aynı zamanda kamu düzeni ve toplum kurallarına aykırı düşen buluşlar ve birkaç madde için patent verilmez.

Patent belgesi alamayacak konu ve buluşlar nelerdir?

Tüm bunlar patent belgesi alamayacak buluş ve konular başlıkları altında ifade edilmektedir. Bilim eserleri, estetik yaratmalar, sanat edebiyat eserleri ve bilgisayar yazılımı bu konu başlığı altında incelenebilir. Aynı zamana bilgi toparlaması, aktarılması ve düzenlemesi gibi teknik yönü olmayan usulleri de buna net bir şekilde örnek verebiliriz.

Patent belgesi almak için normal şartlarda çok fazla zaman harcamanız gerekebilir. Bunun nedeni sürecin biraz karmaşık olmasıdır. Sistem patent, karmaşıklığı yok eden tutumu ile tüm bu noktada sizlere hizmet verir. Aynı zamanda site üzerinden hizmet verilen markaları da net bir şekilde görmeniz mümkündür. Daha fazla bilgi almak için Sistem Patent’i ziyaret edin.

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