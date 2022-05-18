Özel Tasarım Kütüphane Nasıl Yapılır?

Özel tasarım kitaplık okumayı seven evlerin olmazsa olmaz parçalarıdır. Tüm hayranlıkla okuduğumuz kitaplarımızı ve bunun yanı sıra DVD’ lerimizi belki başka eşyalarımızı da alacak bir tasarlanmış kitaplık çok işimize yarayacaktır.

Evlerimize kapandığımız o soğuk kış günlerinde kitaplar en iyi dostumuz oluyor. Bir zevk ve eşsiz bir alışkanlık olan kitap okumanın tek olumsuz yanı kitap okuyacak yer bulmanın zor olabilmesidir. Kitaplıklar bu gibi durumlarda tasarımı ve pratik avantajlarıyla imdadımıza yetişiyor.

Evinizin genel tasarımına göre çeşitli tasarım materyallerini kullanabileceğiniz kitaplıklarda benzersiz çizimlerin gerçekleştirilmesi hayal gücünüzle doğru orantılıdır. Kullanım kolaylığı ve pratiklik, bulunduğunuz ortamla uyumlu olmaktan önce gelir. Göz için tasarım ne kadar önemliyse, nerede olursanız olun istediğiniz kitabı bulabilmeniz de önemlidir. Peki, seçilen ana yapı malzemesi planlamada ilk sıraya gelmeden kitaplarınızı nasıl sıralayacaksınız ve sınıflandıracaksınız. Burada daha fazla ayrıntıya girin. Kitapları girmeden sadece yerli ve yabancı kitap ayrımı yaparak kitapları sınıflandırmak mümkündür. Bunun çok kör bir sınıflandırma olduğunu düşünüyorsanız, kitapları türe göre ayırabilirsiniz. Kitaplığınızın fantezi bölümünde Yüzüklerin Efendisi serisiyle baş başa vakit geçirmek sizin için eşsiz bir şölen olabilir.

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Tasarımda Bütünlük Sağlanmalı

Kitapları hangi sıraya veya kategoriye koyacağınıza karar verdikten sonra işin en eğlenceli kısmı olan tasarıma geçebilirsiniz. Büyük konaklardaki gizli geçitlerin vazgeçilmez adresine layık bir tasarımdan, ağaç gövdesindeki raflarla fark yaratan bir tasarıma kadar sınırsız olanaklara sahipsiniz. Kitaplığınızı oluşturmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli husus,

kitaplığının bulunduğu ortamla uyumluluktur. Çağdaş ve minimalist unsurlarla dekore edilmiş bir okuma odasında kasvetli ve ağırbaşlı bir kütüphane zarif görünmeyecek, modern kütüphaneler çok daha zarif görünecektir.

Özel tasarım kitaplık tarzınıza uygun olmalıdır. Evinizin bir tarzı olduğuna inanıyorsanız kitaplığınızla bu tarzı bütünleştirmeniz gerekmektedir.

Doğru Malzeme Tercihi Önemlidir

Son zamanlarda tasarım öğeleri arasında ahşap ön plana çıkmıştır. Ahşap, plastik ve taş gibi dokunuşa soğuk gelen malzemelerden daha gerçek ve doğal bir seçenek haline geldi. Bu aşamada doğru ahşabı seçmek hayatı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ve kütüphanenin uyumu da çok önemlidir. Çam ağacı ucuzdur ve işlenmesi kolay bir ağaç olduğu için tercih edilen malzemelerden biridir. Renk bakımı için de kullanılan Pine hafifliği ile öne çıkıyor.

Meşe ise çamın yanında daha cesur ve ciddi tasarımlarda daha güçlü, daha sert bir görünüm için tercih ediliyor. Kırmızı meşenin sakin rengi okuma odasında dingin ve dinlendirici bir atmosfer yaratıyor, okuma saatlerini uzatıyor. Bir diğer favori ağaç ise işlenmesi kolay ve kırmızımsı kahverengi tonuyla sıcak bir atmosfer yaratan akçaağaçtır. Akçaağaç en dayanıklı ağaç türü olarak öne çıkar.

Özel tasarım kitaplık tercihlerinizde evinizin ahengine göre ağaç seçiminde bulunmalısınız. Evinizin ruhunu yansıtacak ağacı ve rengi seçmeniz en doğru adım olacaktır.

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Kitaplık Tasarımında Geometrik Dizaynlar

Kütüphane modellerinde her dönemde farklı bir konsept ve tasarım ortaya çıkmaktadır. Kitaplık tasarımlarında geometrik tasarıma geçiş son yılların en popüler tarzı. Yaşam alanlarında tercih edilen kitaplıklar, şık ve dekoratif konseptler oluşturuyor. Onlarca farklı kitaplık modeli arasından yaşam alanlarınızı dekore etmek için doğru modeli seçerek şık ve dikkat çekici bir konsept oluşturabilirsiniz. Kullanışlı kütüphaneler de işlevsellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor.

Hem dekoratif ürünlerinizi sergilemek hem de değerli kitaplarınızı saklamak için işlevsel bir avantaj sunan kitaplıklar, yaşam alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Kitap okumaya alışık olmayan kişilerin evlerinde bir kitaplık bile olabilir. Kitaplıklar sadece kitaplar için mobilya değil aynı zamanda dekorasyonunuza da katkı sağlayarak tasarımları ile şık yaşam alanları yaratıyor. Kütüphane modelini araştıran kullanıcılar, son dönemde trend olan geometrik tasarımlı kütüphane modellerini keşfediyor. Geometrik şekillerde tasarlanan kitaplık modelleri, hemen hemen birçok yaşam alanına uyum sağlayarak avantajlar sunsa da kullanıldıkları alana hareket getirmeleri nedeniyle de tercih edilmektedir.

Özel tasarım kitaplık tasarımında trend olan geometrik şekillerde olan kütüphanelerden yararlanabilirsiniz.