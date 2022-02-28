Rahat ama aynı zamanda tarz görünmeyi sağlayan son dönemlerin gözdesi oversize gömlek modelleri ile dolaplarınızda vazgeçilmez oldular bile.

Oversize gömleklerin kesimleri normal beden ölçülerinden daha geniş ve büyük olduğundan yine oversize hırka ve ceketlerle şahane uyumludur. Konforlu kesimleri ve her renk ve desen ile birçok ortamda hayat kurtarır.

Kadın modasının olmazsa olmazı oversize gömlek modelleri kumaşına, kesimine ve rengine göre çeşitlilik gösterir.

Son dönemlerde klasik model gömleklerin tümünü oversize olarak görmemiz mümkün. Genellikle dar kot, tayt ve eteklerle kombin yapılarak mükemmel bir uyum ve tarz yakalayabilirsiniz.

Oversize Gömlek Seçimi

Genellikle oversize gömlek modellerinden seçim yaparken dikkatli bir yol izlerseniz doğru tarzı ve uyumu yakalar ve kendinize yakışan modeli bulursunuz.

Çünkü şıklık vücut tipinize uygun giyinmektir. Ayrıca alacağınız oversize gömlekleri ten renginize uygun olarak seçerseniz daha ışıltılı bir görünüme kavuşursunuz.

Oversize gömleklerin altına mini eteklerle ve abartılı olmayan aksesuarlarla kombin yapabilir ve gömlek tipine göre spor ya da klasik bir görünüm de elde edebilirsiniz.

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