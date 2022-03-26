Motor Yağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her aracın motor yağına ihtiyacı vardır. Motor yağı, birbirine temas eden aksanların arasında koruyucu tabaka görevi görerek aksanların zarar görmesini engellemektedir. Motor parçalarının soğumasını sağlaması ve motor kompresyonunun düşmesini önlemek gibi de oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Aracın yıllık bakımında motor yağı mutlaka kontrol edilmektedir. Bu bakımlar ardından kişilerin motor yağına ihtiyacı doğabilir. Motor yağı alırken bilinmesi gerekenleri yedek parça firması olan aloparca.com kurucusu Ebru Özülkü sizler için anlattı. “Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Opel, Peugeot, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, Kia, Citroen, Honda, Bmw, Mazda, Tofaş, Mitsubishi, Volvo, Lada, Chevrolet, Audi aracınız hangi markaya ait olursa olsun, motor yağı alırken dikkat edilmesi gerekenler ortak olmaktadır.” sözleri ile motor yağı alışverişi için ipucu niteliğindeki bilgileri paylaştı.

1. Motor Yağı Çeşitleri Performansı Etkileyebilir

Motor yağları dört farklı içeriğe sahip olabilir. Mineral yağlar ( geleneksel yağlar ), sentetik yağlar, yüksek kilometre yağlar ve tam sentetik yağlar olarak sınıflandırılmaktadır. Mineral yağlar ekonomikliği nedeni ile tercih edilmektedir. Ancak sıcak havalarda performansları düşük olmaktadır. Sentetik ve yarı sentetik yağlar ise bir diğer çok tercih edilen yağ türüdür. Sentetik yağların motoru temizleme özellikleri aracın kullanım ömrünü de uzatmaktadır. Sentetik yağlara, online yedek parça sitelerinden ulaşmak oldukça kolaydır. Bu sitelerde sadece yedek parça değil motor yağları da bulmak mümkündür.

2. Yarı Sentetik Yağlar Ve Tam Sentetik Yağlar Arasında Fark Vardır

Yarı sentetik yağlar, sentetik yağlar ve mineralli yağların karışımıdır. Tam sentetik yağlar ise daha saf bir yağ formuna sahiptir. Her iki yağında oksitlenmeye karşı koruyuculuğu bulunmaktadır. Aynı zamanda sıcak hava şartlarında da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Temelinde her iki yağda kullanışlı ve önerilen yağlardır. Ayrım yapılan nokta ise aracın kullanım şekli olmaktadır. Ağır yük taşıyan, çekme veya off-road faaliyetlerinde bulunan araçlar için tam sentetik yağlar önerilmektedir. Ancak şehir içinde sadece binek aracı olarak kullanılan Renault ve BMW gibi markalar için orijinal yarı sentetik yağ yeterli olacaktır.

3. Motor Yağının Temizleyici Özelliği Bulunması Büyük Önem Taşır

Araç motoru aracın en çok kullanılan aksanlarından biridir. Her yağ yanma işlemi sonrasında oluşan atıklar ve yağ kürleri motorda kalmaya devam ederek zamanla tıkanmalara neden olabilmektedir. Bazı durumlarda yağın yoğunluğunu da değiştirebilmekte ve bu durum araca zarar verebilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi adına motor yağının temizleyici özellikte olması gerekmektedir.

4. Motor Yağı Viskozitesine Bakılmalıdır

Sıvının akışa direnci olan viskozite kavramı, motor yağlarında oldukça önemlidir. Viskozite yağın sıcaklıklara göre akışını belirlemektedir. Hava şartlarından dolayı tüm ülkelerde önerilen motor yağı viskozite değerleri farklıdır. Türkiye’de bu değer 0W-40 şeklindedir. Oto yedek parça sitelerinde yedek parça fiyatları gibi yağ fiyatları da değişebilmektedir. Bu durumda başta fiyatlara değil uygun değerlere sahip yağlar olup olmadığına bakılmalıdır.

Mardin Life Haber