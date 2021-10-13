Montessori çocuklara ne gibi katkılar sunar?

Montessori çocuklara genel anlamda kendini tanıyabilme kendini geliştirebilme ve bir birey olabilme özelliği katmaktadır. Montessori etkinlikleri uygulanarak büyüyen ve bu noktada gelişimleri kaydedilen çocukların erken yaşlarda okuma yazma gibi etkinlikleri hızlı bir şekilde öğrendikleri gözlemlenmiştir. Yine Montessori eğitimi ile büyüyen çocukların matematiksel işlemleri yapabilmek noktasında daha kolay hareket ettikleri anlaşılmıştır. Montessori eğitimi ile büyüyen ve yetiştirilen çocukların yaratıcılık becerileri ve dil becerileri de oldukça gelişmiştir. Yapılan araştırmalar genel anlamda Montessori eğitimi uygulanan çocukların ortaya koydukları eserlerin günümüzde ses getirir eserler olduğu ve yaşıtlarından bu çocukların daha üstün olduğunu ortaya koymuştur.

Montessori ile büyüyen çocuklar

Günümüzde pulitzer ödülünü 1998 yılında kazanan Katerina Graham, Google'ın kurucuları, 46 kez en iyi kadın oyuncu ödülünü almış olan Helen Hunt, Amazon kurucusu Jeff Bezos gibi isimler çocuk yaşta Montessori alanına ilgi duyan ve bu alanda geliştirilmiş çocuklardır. Dolayısıyla Montessori eğitiminin çocukların ileride başarılı birer girişimci tasarımcı lider ve sanatçı olabilmeleri ne olanak sağladığı ve yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Genel anlamda eğitim sisteminde ödül ceza yönteminin öğrenci sıralamalarının yetişkin gözüyle programlanmış eğitim süreçlerinin çocukların gelişimini aslında çok da fayda sağlamadığı ifade edilmektedir. Günümüz şartlarında yapılan yeni araştırmaların Montessori eğitiminin çocukların gelişiminde öğrenme becerilerinin artmasında ve okul başarısının yükselmesinde klişeleşmiş olan eğitim modellerinden çok daha büyük fayda sağladığını ortaya koymuştur.

Kaynak: http://montessorifelsefesi.com/montessori-etkinlikleri/