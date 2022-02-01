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Mobil Uygulama Geliştirme Hizmeti

Mobil uygulama tablet veya telefon için hazırlanan bir tür yazılım türüdür. Mobil uygulama telefon veya tabletlerde kolaylıkla kullanılabileceği çoğu zaman dünya da olan her şeyden haber almanızı sağlayan bir tür yazılımdır. Özelikle kurumsal firmaların tercih ettiği kullanımı kolay her zaman aktif kullanabilecekleri bir tür uygulamalar yazılımıdır.

Seobaz
Seobaz
01 Şubat 2022 Salı 08:58
3 Okunma
Mobil Uygulama Geliştirme Hizmeti

Mobil uygulama tablet veya telefon için hazırlanan bir tür yazılım türüdür. Mobil uygulama telefon veya tabletlerde kolaylıkla kullanılabileceği çoğu zaman dünya da olan her şeyden haber almanızı sağlayan bir tür yazılımdır. Özelikle kurumsal firmaların tercih ettiği kullanımı kolay her zaman aktif kullanabilecekleri bir tür uygulamalar yazılımıdır.

Kendi Uygulamanızı Nasıl Yapabilirsiniz?

Kendi uygulamanızı yapabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bunlar şu şekildedir;

• Tüm uygulamalar – uygulama oluştur sevin

• Varsayılanı seçin ve Google de uygulama adınızı görünmesini istediğiniz şekilde ayarlayın

• Yapmak istediğiniz uygulama bir oyun mu yoksa ticaret için mi bunu belirtin

• Uygulamanız ücretlimi yoksa ücretsiz mi bunu mutlaka belirtin

• Mutlaka play store kullananlar sizinle iletişime geçebilmesi için bir e posta ekleyin

• Beyanlar bölümünde yazanları tek tek uygulayıp imzalayın

Burada bahsedilen uygulama örneğidir. Bir uygulama tasarlamak için mutlaka yazılımları çok iyi bilmeli veya bir uzmandan yardım almalısınız.

Mobil Uygulama Ne İşe Yarar?

Mobil uygulama hem bireysel hem de kurumsal açıdan önemli bir yere sahiptir. Bireysel olarak birçok farklı amaç altında bu uygulamalar büyük kolaylık sağlamaktadır. Büyük firmaların daha fazla müşterilere ulaşabilmek için kendi alanlarında reklam vererek daha fazla potansiyele sahip olma olanağı sunan yazılımlardan en çok tercih edilenler arasındadır.

Uygulama yazılımı amacı kişilerin işletmelerin mevcut işlerinin kullanımı kolay olduğundan daha verimli hale gelmesi ve müşteriyle daha fazla etkileşimli olması için kullanabilir. Navigasyondan eğlenceye, spor, zindelik ve hayal edebilecek bütün işler için kullanılabilir.

Mobil Uygulama Nerelerde Kullanılır?

Mobil uygulama firması sosyal medya geliştirme ve benimseme alanındaki en popüler alanlardan biridir. Tüm platformlarda en çok kullanılan uygulama olmuştur. Birçok çevrimiçi platformun hem mobil web siteleri hem de mobil uygulamaları vardır. Mobil uygulama geliştirme genel olarak farklı; Bir uygulama genellikle mobil bir web sitesinden daha küçüktür, daha fazla etkileşim sunar ve bir mobil cihaz üzerinde daha az bir alana sahiptir.

Mobil Uygulama Nasıl Yapılır?

ARGE 24 Teknoloji ile akıllı telefonlar için özel yazılımlarla hazırlanan verilerinizi en hızlı ve güvenilir şekilde hizmete sunmaktadır. Aklınızda bir mobil uygulama fikri varsa bunu bir yazılım geliştiricisine aktarmamız durumunda istediğiniz mobil uygulamaya sahip olabilirsiniz.

Oldukça makul fiyatlarda kârlı bir iş olabilen mobil uygulama geliştirme işi, temel amacınıza odaklanmaya çalışmanıza fayda var. Android uygulama yapma ve İOS uygulama yapma arasında belirgin farklar olduğunu unutmayın ve bu doğrultuda hangi platformu hedef alacağınızı ihtiyacınız doğrultusunda belirleyin

Kimler Mobil Uygulama Yapabilir?

Mobil uygulama firması veya ajanslar tarafından geliştirilebilir. Eğer işiniz ya da ilgili alanınız dolayısıyla internette çok vakit geçiriyorsanız bir tıkla herhangi bir uygulamaya erişmek sizin için büyük rahatlık olacaktır. İhtiyacınıza göre hangi mobil uygulamayı kullanmak istediğinizi seçip uygulamayı hazırlayan firmalarla görüşebilirsiniz. Ancak mobil uygulama fiyatları genellikle makul fiyatlarla isteğinize göre bir uygulama hazırlatabilirsiniz.

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