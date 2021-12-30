Mct Oil Nedir?

Mct oil, esas olarak hindistancevizi veya hurma çekirdeği yağından elde edilen belirli bir yağ türüdür. Adındaki "MCT", uzun zincirli trigliseritlere (avokado, zeytinyağı ve fındık gibi gıda kaynaklarında bulunanlar gibi) kıyasla vücudunuzun sindirimi daha kolay olan orta zincirli trigliseritleri ifade eder.

Vücudunuz bu orta zincirli yağ asitlerini ketonlara dönüştürebilir; bu, düşük karbonhidratlı bir diyet veya ketojenik diyet uyguluyorsanız ve ketozda kalmak istiyorsanız yardımcı olur.

Tüm takviyelerde olduğu gibi, tüm mct oil eşit yaratılmamıştır. En iyinin en iyisi? Hindistan cevizinden elde edilen ve odaklanmanıza, iştahınızı kesmenize ve yağ yakan keton enerjisi vermenize yardımcı olan Brain Octane C8 mct oil . Ketojenik bir diyet uygulamıyor olsanız bile, yine de sağlık yararlarından yararlanacaksınız.

Mct Oil Nasıl Kullanır?

Mct oil yağını ne zaman alacağınızdan emin değilseniz, Kurşun Geçirmez MCT yağlarını zeytinyağı veya tereyağı kullandığınız şekilde kullanabileceğinizi bilin . Doğal olarak glütensiz olan MCT yağlarının dumanlanma noktası düşüktür, bu nedenle yüksek ısıda pişirme durumlarından kaçınmak isteyeceksiniz. MCT'lerde yeniyseniz, 1 çay kaşığı ile başlayın ve midenizin mutlu kalması için birkaç gün boyunca tam 1 yemek kaşığı porsiyon yapın. Bu ürünü satın almak istediğinizde https://www.protein34.com/form-diyet-ve-mct-oil sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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