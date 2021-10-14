Manyetik Fren Ne İşe Yarar?

Elektromanyetik frenler çalışma sırasında elektrik kesintisi olduğu durumlarda ani bir fren yapılmasını sağlayan sistemdir. Elektromanyetik frenler koruma amaçlı redaktöre bağlı bulunmaktadır. Ani fren sürtünme sayesinde olmaktadır ve bu fren sayesinde sistemde arıza meydana gelmesinin önüne geçilmektedir.

Özellikle vinçlerde kullanılan elektromanyetik fren motorun durması anında karşılaşılabilecek tehlikelerin önüne geçmektedir. Fren sistemi herhangi bir olumsuzluk anında hemen devreye girmektedir. Elektromanyetik frenler boyutlara uygun satılmaktadır ve motor hacmine uygun şekilde çalışmaktadır. Frenleme sisteminin yanı sıra yaylı sistem ve sürtünme yüzeyi de bulunmalıdır. Yaylı sistem inişi yumuşatırken, sürtünme yüzeyi yavaşlamayı ve durmayı sağlamaktadır. Fren bobini de manyetik alan oluşumuna yardım etmektedir.

Sizlere Magnetsan’ı önerebiliriz. Magnetsan yay baskılı frenleri 9 boy olarak ve 5nm ile 580nm moment değerleri aralığında üretilmektedir, akımın kesildiği an frenleme mekanik olarak sağlanmaktadır ve akım geri geldiği zaman frenleme kesilmektedir, basit ve hızlı montaj olanağı bulunmaktadır. Sürekli ve sessiz çalışmaya programlanmıştır. Dilerseniz Magnetsan sitemizden manyetik frenler ve manyetik fren fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.