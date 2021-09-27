Lazer Kesim Ne İçin Kullanılır?

Lazer kesim; Demir, bimetal, alüminyum, paslanmaz ve metal malzemeleri kesmek için tercih edilen ve genellikle endüstriyel üretim için kullanılan bir tür kesim makinesidir. Plastik, kağıt, ahşap, deri, kumaş, karton gibi malzemelerin kesiminde de kullanılabilen bu makine, sadece sanayi sektörüyle kalmayıp birçok sektörde kullanımı yaygınlaşmıştır.

Çok yönlü kullanım avantajlarıyla kusursuz kesim işlemlerinin bir numaralı yardımcısı haline gelmiştir.

Gıda sektöründe bile kullanılabilen lazer kesim, farklı kesim yöntemleriyle ihtiyacınız olan her yerde işlerinizi halletmenize olanak sağlamaktadır. Ayrıca kod girme sistemiyle seri üretimi de kolaylaştırmaktadır. Birçok tipte malzemeye uygun olan bu işlem sonrasında da işlem gerektirmeyeceği için kesim işlemi kısa sürede tamamlanabilmektedir.