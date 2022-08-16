Lateks eldiven fiyatları ne kadar? En çok sorulan sorulardan bir tanesi eldiven fiyatlarının ne kadar olduğudur. Daha önce lateks eldiven giydiyseniz, inanılmaz derecede rahat olduklarını bilirsiniz. Ama nasıl yapıldığını da merak ediyor olabilirsiniz. İşte bazı ipuçları. Bu eldivenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Lateks Eldiven Fiyatları Ne Kadar?

Günümüzde lateks eldiven fiyatları ürünün kalitesine ve markasına göre değişkenlik göstermektedir. Fiyatları https://eldivenx.com/lateks-muayene-eldivenleri sayfası aracılığıyla incelemeniz mümkün. AMMEX eldiven serisindekiler gibi tıbbi sınıf lateks eldivenler satın alabilirsiniz. Şeffaf, mavi ve siyah renkleri mevcuttur. AMMEX GlovePlus Lateks Sınavı FDA onaylıdır, yani kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı mükemmel bir bariyer sağlar. Paketin üzerindeki tıbbi dereceli mührü arayın. Eldivenlerin lateks içermediğini etiketten anlamak kolaydır. Eldivenx sitesinde satılan eldivenlerin tamamı orijinal olduğundan dolayı rahatlıkla alabilirsiniz.

Nitril Eldiven

Nitril eldiven çok yönlüdür ve kişisel korumanın çok önemli olduğu her sektörde kullanılabilir. Çeşitli malzemelerde mevcutturlar ve kullanıcıya ve ürüne koruma sağlarlar. Nitril, dayanıklı, kimyasallara dayanıklı ve lateks alerjisi olmadığı için çoğu tıbbi uygulama için mükemmel bir seçimdir. Bu eldivenler cilt tahrişini önleyebilir ve gıda kaynaklı hastalıklar ve ev temizleyicilerinden kaynaklanan cilt hasarları gibi bir dizi sağlık riskine karşı koruma sağlayabilir.

Muayene eldiveni, çeşitli tıbbi prosedürlerde kullanılan tek kullanımlık bir tıbbi el örtüsüdür. Birincil amacı, bakıcıyı zararlı enfeksiyonlara yol açabilecek çapraz kontaminasyondan korumaktır. Ayrıca yaralanmaları önlemek için gereklidirler. Uygun şekilde takılan bir eldiven hem hastalarda hem de bakıcılarda enfeksiyon riskini azaltabilir. Ancak bu koruyucu kaplama her zaman yeterli olmamaktadır.

Profesyonel bir el bakım mağazasından uygun bir uyum aranmalıdır. Bu tür eldivenler Eldivenx.com adresinde çok uygun fiyatlara satılmaktadır. Dilediğiniz eldiveni bu siteden kaliteli ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Lateks eldiven fiyatları ne kadar? Sorusuna sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.