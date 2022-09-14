Kurumsal SEO ile En İyiler Arasında Yerinizi Alın

Sektörünün lideri şirketlerin yöneticileri tarafından SEO yani arama motoru optimizasyonu uzun yıllar boyunca izlenmesi gereken bir strateji olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde geldiğimiz noktada ise SEO çalışmalarının başarılı olmak için bir zorunluluk olduğu fark edilmiştir. Bu nedenle SEO çalışmaları, müşteriler ve SERP sıralamalarında üst sıralarda listelenmek için yoğun bir rekabetin olduğu tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketler açısından hayati öneme sahiptir. Kabul edilmesi gereken en önemli nokta, dijital ortamın farklı ölçeklerdeki tüm şirketler için kıyasıya bir rekabet alanı haline geldiğidir. Kurumsal SEO, markaların sürekli değişen arama motoru algoritmalarının olduğu dijital dünyada rekabet gücünü korumasını sağlar.

Her geçen gün çok daha fazla sayıda büyük şirketin kurumsal SEO çalışmalarına yatırım yapmasının en önemli nedeni arama motoru sonuçlarının değişen doğasıdır. Büyük şirketlerin web sitelerinde çok fazla sayıda ilişkili web sayfası bulunur. Bu nedenle çevrim içi rekabete ayak uydurmak ve rakiplerini geride bırakmak isteyen web sitelerinin kurumsal SEO stratejileri ve bu stratejilerin titizlikle uygulanması çok önemlidir. Bu durum web sitelerinin SEO performansını artırdığı gibi daha iyi kullanıcı deneyimi sağlanması noktasında da kritik bir öneme sahiptir.

Herhangi bir markanın ya da şirketin web sayfası, arama motoru sonuçlarında ne kadar üst sıralarda listelenirse o niş içinde hizmet ya da ürün arayan kişiler tarafından ziyaret edilmesi olasılığı daha yüksek olur. Çünkü internet kullanıcılarının çoğu SERP’lerde üst sıralarda yer alan web sitelerine tıklamayı tercih ederler. İnternet kullanıcılarının herhangi bir şirketi sektörel rakiplerine göre daha kolay bulması, arama sonuçlarında nerede yer aldığına bağlı olarak farklılık gösterebildiğinden, kurumsal SEO çalışmalarının yadsınamayacak bir öneme sahip olduğu açıkça ifade edilebilir.

Kurumsal SEO çalışmaları yalnızca şirketlerin kendi marka bilinirliklerinin artırılmasında etkili değildir. Diğer yandan ilgili şirketlerin sektörel rakipleri arasından sıyrılmasında da önemli bir rol üstlenir. Ayrıca şirket itibarına yönelik saldırılan önlenmesi de doğru kurumsal SEO stratejileri ile mümkün olabilir. Bu yüzden tıklama tuzağı makalelerden uzak durulmalı, SEO açısından zengin içerikler oluşturularak işletmelerin kendi hikayelerini anlatmalarına izin verilmelidir.

SEO çalışmaları büyük kurumsal organizasyonlar için kurumsal satış ve planlama sürecinin her aşamasının güçlendirilmesi avantajını sağlar. Kurumsal SEO’nun kurumsal web sitelerinin performansını ve görünürlüğünü iyileştirmek, şirketin dijital dünyadaki itibarını artırmak ve internet kullanıcılarının ziyaretlerini satışa dönüştürmek için en etkili yollardan biri olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni organik aramaların yatırım getirisinde artışa dönüşmesi olarak belirtilebilir.

Atalay Sıdar önderliğinde hizmetlerine devam eden Simur Digital sektörel tecrübesi, uzman ve profesyonel ekibiyle müşterilerine hem SEO hem kurumsal SEO alanlarında en doğru, etkili ve kaliteli hizmetleri sunar. Siz de kaliteli ve etkili SEO ve kurumsal SEO hizmetleri almak, arama motoru sıralamaları ve rakiplerinizle olan sektörel rekabetinizde avantaj sağlamak için Simur Digital ile iletişime geçerek size özel sunulan çözümlerden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kurumsal SEO Trendlerini Yakından Tanımaya Ne Dersiniz?

Günümüzde hemen her şirketin bir SEO pazarlama planı olduğundan SEO alanındaki rekabet de en üst noktaya ulaşmıştır. Şirketleri rekabette ön plana çıkarmanın ve başarıyı yakalamanın en etkili yöntemlerinden biri ise kurumsal SEO trendlerini yakalamaktır. Bu yüzden şirketlerin yeni SEO kaynaklarına ve uygulamalarına ayak uydurma noktasında gereken özeni göstermesi çok önemlidir.

SEO bu kadar önemli bir kavram haline gelmiş olsa da SEO pek çok şirket tarafından hala bir zorunluluk olarak değil de isteğe bağlı bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilmektedir. Pek çok kurumsal pazarlama uzmanı bu kapsamda mobil web trafiği karşısında masaüstüne odaklanmayı tercih eder. Bununla birlikte önemli olan nokta kullanıcıların markalara ait web sitelerine hangi yolla ulaştığı değil web sitesiyle etkileşim kurma şeklidir. Google kurumsal web sitelerindeki trafiğin yaklaşık %75’nden tek başına sorumlu olsa da dönüşüm oranları, sayfa hızı ve kullanıcı arayüzü/UX tasarımı gibi çeşitli SEO unsurlarına bağlı olarak bu oranın yükselmesi ya da düşmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden sayfa içi SEO faktörleri optimize edilmelidir.

SEO konusunda gelinen noktada kurumsal şirketler tarafından gerçekleştirilecek en etkili hamleler arasında mobil uygulamalara yatırım yapılması ilk sırada gelir. Mobil çözümler çok sayıda kullanıcıyı hedeflemenin en etkili yolu olmakla birlikte mobil tabacı arayüzlerin etkisi, mobil uyumlu arayüzlere göre çok daha fazladır. Diğer yandan günümüz dijital dünyasında kullanıcılara uyumluluk sunulması yeterli değildir. Bu nedenle başarılı kurumsal SEO stratejilerinin mobil kullanıcıları doğrudan etkilemesi gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır

Sosyal medya en uygun maliyetli ve en başarılı strateji olarak kabul edilmelidir. Sosyal medya stratejileri çatısı altında giderek popüler hale gelen seçeneklerden biri influencer ortaklıklarıdır. Günümüzde pek çok kurumsal şirket influencer marketing çalışmalarını bir başlangıç taktiği olarak değerlendirse de temel olarak büyük şirketler açısından son derece başarılı bir yöntem olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır.