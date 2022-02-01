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Kumaşçı Homa'da Şönil Kumaş Fırsatları

Tekstil sektörünün birçok kumaş türünden ekonomik ve gösterişli olmasıyla ayrılan şönil kumaş ev tekstilinde çokça kullanılıyor.

Seobaz
Seobaz
01 Şubat 2022 Salı 09:00
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Kumaşçı Homa'da Şönil Kumaş Fırsatları

Tekstil sektörünün birçok kumaş türünden ekonomik ve gösterişli olmasıyla ayrılan şönil kumaş ev tekstilinde çokça kullanılıyor. Renk skalasının hayli fazla olması tüketicilerin bu ürüne gösterdiği talebi artırıyor. Üreticilerin sunduğu ürün yelpazesi ve fırsatlar pek çok döşemelik malzemenin bu kumaş türünden yapılmasına olanak sağlıyor.

Şönil Kumaş Nedir?

Kullanışlı bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çeken şönil kumaşlar, yumuşak bir dokudan oluşuyor. Kadife cinsi ile hem gösterişli hem de kolay temizlenir oluşu şönil döşemelik kumaş malzemeleri arasında fark yaratıyor. Tüylü bir yüzeyinin oluşu görünüme zenginlik katarken farklı desen ve renkte üretilmesi her mekânda kullanılabilme fırsatı sağlıyor.

Şönil Kumaş Fiyatları

Koltuk kaplama alanında farklı türlere güçlü bir rakip olan bu kumaşlar şönil kumaş fiyatları nedir sorusunu akıllara getiriyor. Çok eski zamanlardan günümüze kadar üretimi artarak devam eden kumaşların oldukça ekonomik oluşu, yeni desenlerde yapılmasını hızlandırıyor. Fiyat aralığı kumaşlarda her ne kadar farklı olsa da, her bütçeye hitap eden şöniller en zevkli seçimleri bir araya getiriyor.

Şönil Koltuk Kumaşı

Koltuk kumaşı için aranan özellikler kalın bir kumaşın aynı zamanda yumuşak dokuda olmasıdır. Tay tüyü denilen bir model ile ev koltuklarını şık ve konforu bir şekilde döşemek mümkün oluyor. Desenli ve sade olarak bulabileceğimiz şönil koltuk kumaşı ortamın havasını değiştiriyor. Dekorasyonun adeta bir parçası haline gelen bu detaylar son derece beğeni topluyor.

Rahatlığın yani sıra görüntüsünde de şıklık aranıyor olması, koltuk döşemeliklerine özel bir durumdur. İpeksi dokunuşu ile bu görselliği kazanan şönil döşemelik kumaşlar koltukların ve sandalyelerin kaplama ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Günlük kullanımda oluşabilecek her türlü kazayı alt edebilecek dayanıklılıkta olması bu kumaşı diğerlerine oranla cazip kılıyor.

Şönil Döşemelik Kumaş

Polyester ve pamuğun bir araya gelmesiyle oluşan şönil kadife kumaş çeşitlerinde üst yüzeyinin yumuşak bir doku gözlenir. Kullanım alanı kullanım süresiyle doğru orantılıdır. Koltuk döşemesinde tercih edildiğinden dayanıklı bir malzemedir. Canlı ve parlak renklerde yapılan bu kumaşları hemen hemen her renkte görmek mümkün. Ev ve ofis dekoruna rengiyle destek vermesi ve uygun fiyatlarda karşımıza çıkması, döşeme fikrini şönil üzerinde yoğunlaştırıyor.

Şönil Kumaş Nerelerde Kullanılır?

Kullanım alanı olarak hemen hemen her koltuk çeşidinde kendine yer bulan şönil cinsi kumaşlar, araba, iş yeri, ev koltuklarının döşemeliklerinde kullanılır. Kalın bir yapıda olması sebebiyle giyim hariç tekstilin çoğu alanında karşımıza çıkan bu kumaşlar birbirinden güzel renklerde tasarlanarak Kumaşçı Home ile satışa sunuluyor.

Memnuniyet verici bir başka özelliği arasında şönil kumaşların leke tutmaması yer alıyor. Son derece kolay temizlenir oluşu çocuklu evlerin ve sık kirlenen ofislerin imdadına yetişiyor. Nano teknoloji de denen bir sistemle lekenin üst yüzeyde kalarak emmeyi engellemesi şönil kumaş özellikleri arasında yer alıyor.

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