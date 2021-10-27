Küçük İşletmeler İçin Sosyal Medyada Kullanılacak 5 İpucu

İlk sosyal medya sitesi 1997 yılında yayına girdiğinden beri, sosyal medya platformları modern hayatın bir parçası haline geldi.

Statista, dünya çapında 2,77 milyar insanın 2022’de sosyal medya platformlarına giriş yapacağını tahmin ediyor. Ayrıca, çevrimiçi olarak geçirilen tüm zamanın %30'u sosyal medya etkileşimlerine gidiyor. Dünya çapında daha fazla insan birbirine bağlandıkça ve sosyal medya giderek herkesin kişisel ve iş ihtiyaçlarını karşıladıkça, popülaritesi daha da artacaktır.

Küçük bir işletme sahibi olarak, büyük olasılıkla çeşitli sosyal medya platformlarına zaman ve kaynak yatırmış olabilirsiniz, çünkü bunların marka bilinirliği oluşturma, hedef kitlenizle güven oluşturma, müşteri hizmetlerini iyileştirme ve satışları artırma söz konusu olduğunda yardımcı olduğunu biliyorsunuzdur.

Ancak, birçok küçük işletme sahibi sonuçları görmek için mücadele ediyor. Piyasada bu kadar çok sosyal medya stratejisi varken, küçük işletmeniz için hangisinin en iyi olduğunu seçmek zor olabilir.

Örneğin, ücretli reklamlara mı para harcıyorsunuz yoksa bunun yerine organik gönderilere mi odaklanıyorsunuz? Kitlenizi nasıl hedefliyorsunuz? Görsel yayınlamak çok mu önemli? Facebook Live'a girmeye ne dersiniz? Bir Instagram hesabına mı ihtiyacınız var?

Üzülmeyin. Aşağıdaki beş ipucu ile sosyal medya kampanyalarınızı iyi bir şekle sokabilir ve çeşitli platformların sunduğu birçok avantajı deneyimleyebilirsiniz.

1. Belgelenmiş Bir Stratejiniz Olsun

Sosyal medyada paylaşım yapmaya başlamadan önce, stratejinizin ne olacağını ve hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi belirleyin. Hedefleriniz, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamana Bağlı anlamına gelen S.M.A.R.T. olmalıdır. S.M.A.R.T kullanma ulaşılabilir hedefler ve ölçülebilir sonuçlar yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Sosyal medya stratejinizi oluşturmanın bir parçası olarak, kim olduklarını, işlerinin ve hobilerinin neler olduğunu, yılda ne kadar para kazandıklarını ve ne tür çözümler istediklerini anlamak için kitle araştırması yapın. Ardından, keşfettiğiniz bilgilere göre alıcı kişileri oluşturun.

Rakip analizi de yapın. O zaman neyle karşı karşıya olduğunuzu ve nasıl öne çıkabileceğinizi bileceksiniz. Rakiplerinizin ne sıklıkta paylaşımda bulunduğunu, ne tür içerik yayınladıklarını, takipçilerle nasıl etkileşimde bulunduklarını ve kaç takipçi, görüntüleme, bahsetme ve sayfa beğenisi olduğunu belirleyin. Rakiplerinizi sayfalarına bakarak veya Mention gibi bir araç kullanarak manuel olarak izleyebilirsiniz.

Bir sosyal stratejinin bir diğer kritik kısmı, halihazırda sahip olduğunuz şeylerin sosyal medya denetimini gerçekleştirmektir. Şu anda hangi sosyal platformları kullanıyorsunuz? İnsanlar sizinle ne zaman ve ne sıklıkla etkileşime giriyor? Hangi gönderiler popüler, hangileri değil? Bir sosyal medya denetimi gerçekleştirin ve tekrar başvurabileceğiniz bir denetim şablonunda bulduklarınızı takip edin.

2. Sosyal Medya Platformlarınızı Akıllıca Seçin

Mevcut her sosyal medya platformunda bir hesap oluşturmak için zaman harcamadan önce biraz araştırma yapın ve hedef kitlenizin nerede olduğunu belirleyin. Zamanınız, kitlenizin ziyaret etmeyeceği hesapları yönetmek için harcamak için çok değerlidir.

Örneğin, hedef kitlenizin çoğunluğunun zamanının çoğunu Snapchat'te olduğundan daha fazla Instagram'da geçirdiğini tespit ederseniz, ikincisini unutmak isteyebilirsiniz. Genel olarak, Amerikalıların çoğu artık Facebook ve YouTube kullanıyor ve bu sitelerdeki demografik bilgiler karışık. Genç erkeklerden Baby Boomer kadınlarına kadar herkes bunları kullanıyor. Snapchat, 18-24 yaşındakilerin %78'i kullandığı için Z kuşağının yeridir. Instagram, 13 ila 29 yaşındakiler arasında oldukça popülerdir ve lise diplomasına sahip (veya daha az) kişilerin %9'una kıyasla, üniversite diplomasına sahip kişilerin yaklaşık %50'si LinkedIn'dedir.

Hedef kitlenizi nasıl bulacağınızdan emin değilseniz, Sprout Social gibi size hedef kitlenizin doğru bir tasvirini verecek bir platform kullanabilirsiniz. Ayrıca, kitlenizin sosyal medyada nerede yaşadığını belirlemenize yardımcı olabilecek birçok sosyal medya pazarlama şirketi var.

3. Tutarlı Bir Şekilde Heyecan Verici ve İlgi Çekici İçerik Yayınlayın

Sosyal medyada başarılı olmak için düzenli olarak hedef kitlenizle alakalı ilgi çekici, eğitici ve eğlenceli içerik yayınlamanız gerekir. Çoğunlukla orijinal içerik yayınlamalı ve ardından hedef kitlenizin beğeneceği diğer ilgili yayınlardan/şirketlerden içerik paylaşmalısınız.

Ne sıklıkta gönderi yapılacağı konusunda sihirli bir sayı yoktur. Bunun yerine, tutarlı bir şekilde gönderi paylaştığınızdan emin olmak istersiniz. Uzmanlar, tweet'lerin gönderilerden daha kısa raf ömrüne sahip olması nedeniyle günde bir kez Facebook, LinkedIn ve Instagram'da ve günde 15 kez Twitter'da paylaşımda bulunmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

Buna rağmen videolarınız ve resimleriniz yeterince ilgi görmeyebilir. Çözüm basit. insanları hayrete düşüren ve etkileşim oluşturmasını sağlayan video düzenleme programı kullanmayı deneyin. Basit bir video şablonuyla başlayın ve sadece 5 dakikada profesyonel görünümlü içerik oluşturmaya başlayın.

Sık sık gönderi paylaşmak oldukça zor olsa da, size yardımcı olabilecek çevrimiçi araçlar var. Buffer, Hootsuite ve HubSpot gibi siteler, tüm platformlarınızdaki sosyal medya varlığınızı tek bir uygun yerden yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sundukları yetenekler arasında sosyal medya gönderilerinizi önceden planlamak, tüm sosyal medya sitelerinden müşteri mesajları toplamak, ekibinizin farklı üyelerinin yanıt vermesine izin vermek, sayfa analizlerini göstermek ve ilgili içeriği düzenlemenize yardımcı olmak yer alır.

4. Web Sitenizi Sosyal Medya Sayfalarınıza Bağlayın

CNBC'ye göre, küçük işletmelerin yalnızca %55'i bir işletme web sitesi aracılığıyla müşterilere haber ve potansiyel müşteriler iletmektedir. İlginç bir şekilde, küçük işletmelerin %40'ı bunu sosyal medya aracılığıyla yapıyor. İşletmenizin bir web sitesi varsa, sosyal medya platformlarınızı ona bağlayın. Sosyal sayfa simgelerinizi web sitenizin en üstünde ve altında yayınlayarak sosyal medya kanallarınızın sitenizden keşfedilebilir olmasını sağlayın. Ziyaretçileri içeriğinizi "takip etmeye" ve "beğenmeye" davet edin. Her blog gönderisinin sonuna bir "bizi takip edin" harekete geçirici mesaj koyun.

Ek olarak, sitenize gelen ziyaretçilerin sosyal medyada sizi nasıl takip edeceklerini kolayca görebilmeleri için AddThis.com gibi bağlantı tanıtım araçlarını kullanmalısınız. Bazen sosyal simgeler bir web sayfasında kaybolur, bu nedenle ek bir hatırlatıcı eklemek simgelerin daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır.

5. Karmaşanın Üstüne Çıkın ve Önde Durun

AdWeek.com'a göre, işletmelerin %88'i sosyal medyada. Sosyal medyayı dolduran bu kadar çok işletme varken, bunu 11'e çıkarmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Konuşmacı ve küçük işletme danışmanı Kedma Ough, küçük işletme sahiplerine “sosyal medyanın kişisel olduğunu” hatırlamalarını tavsiye ediyor. Önce kişisel markanız, sonra işiniz veya işinizdir. Kişiliğinizi iletmeniz gerekiyor.”

Kişiliğinizi markalaştırmanın yolları şunları içerir:

Profil resminiz olarak şirket logonuzu yüklemek ve kapak fotoğrafınız olarak başka bir şirket resmi eklemek

Web siteniz ve e-posta bültenleriniz de dahil olmak üzere, platformlardaki seslerle tutarlı olmak

Hedef kitlenizle alakalı içerik yayınlamak

Haftalık mutlu saatinizden veya eğlenceli bir ekip gezinizden resimler gibi benzersiz şirket kültürünüzü betimleyen fotoğraflar yayınlamak

Markanızın tüm platformlarda tutarlı olduğundan emin olun; bu, logo nuzun, mesajlaşmanızın, yazı tiplerinizin, renklerinizin vb. aynı olduğu anlamına gelir.

Daha fazla müşteri getirmeye ve kârlılığınızı artırmaya hazır mısınız? Sosyal medya kampanyalarınızı iyi bir şekle sokmak ve küçük işletmeler için sosyal medyanın birçok avantajını deneyimlemek için bu ipuçlarını izleyin.