Köpek Maması ve Köpek Malzemeleri Bütçe Dostu Fiyatlarla Zoo.com.tr ‘de!

Köpek sahiplenmek, bir cana ev açmak dünyadaki en güzel şeylerden biridir hiç şüphesiz. Tabii bu durumda sevimli dostunuza mama almanız gerekecektir. Bu esnada ne yapmanız gerektiğini bilmiyor, hangi konularda dikkatli olmanız gerektiğini düşünüp duruyorsunuz. Hiç panik yapmayın, sizlere köpek maması satın alacağınız zaman hangi mevzulara dikkat etmeniz gerektiğini birer birer anlatıyor olacağız. İşte birbirinden faydalı bilgiler…

Köpek Maması Besleyici ve Kaliteli Olmalı

Ailenizin en sempatik üyesi haline gelen köpeğinize mama almanız lazım. Onu ailenize henüz yeni dahil etmişseniz mama seçimini yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Mama türünü değiştirecekseniz de bu tür sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Doğal olarak bu konuda dikkatli olmanız gereken her bir detayın neler olduğu hakkında fikir sahibi olmak istiyorsunuz.

Köpeğinize mama satın alacağınız an geldiğinde kesinlikle güvenilir bir markayı seçtiğinizden emin olmanızı öneriyoruz. Köpeğiniz için atacağınız bu önemli adımla beraber mama alma işlemi biraz daha kolay hale gelecektir diyebiliriz. Köpek maması tercihi yapacağınız sırada dikkat etmeniz gereken bir diğer mühim ayrıntı da ürünün içeriğidir.

Sevimli dostunuzun alerji duyduğu bir madde mamada yer alıyorsa orada bir sorun olabilir. O mamayı almamalısınız. Köpeğinizin alerjisinin olmadığı bir mamayı almaya her zaman için dikkat ediniz. Köpeğinizin alerji testlerini yaptırmış olmanız lazım. Bu şekilde çok daha rahat hareket etmiş olursunuz.

Köpek maması seçerken mamanın yeteri kadar vitamin ve mineral içerip içermediğini de kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü tam tersi bir durumda köpeğiniz mamasından kafi şekilde yarar alamayabilir. Köpek mamalarının protein mevzusunda da yeterli içeriğe sahip olması büyük önem taşıyor. Birçok kişi proteinin köpekler için ne kadar önemli olduğundan habersiz, ama durum böyle.

Köpeğiniz için kaliteli bir mama alacağınız gün geldiğinde onun yaşını da göz önünde bulundurmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunun geldiği anlam şu oluyor; yavru bir köpeğe sahipseniz satın almanız gereken mama yavru köpek maması olmalı. Köpeğiniz yetişkin ya da yaşlıysa da buna uygun bir mama almanızı öneririz. Çünkü her sevimli dostumuzun kalori ihtiyacı birbirinden ayrıdır.

Örnek vermek gerekirse; yaşlı bir köpek hareketsizdir. Bu nedenle de fazla kalorili bir mama tüketmesi gerekmez. Ama yavru bir köpek sürekli olarak hareket halindedir. Yani kalorisi yüksek bir mama ona enerji verecek ve onu zinde tutacaktır. Olay aslında bu kadar basittir. Bu doğrultuda mama seçimi yapmak oldukça mantıklıdır.

Kuru Köpek Maması ile Evcil Hayvanınızın Sağlığını Koruyun

Sevimli dostlarımız için birçok markanın sunduğu mama çeşidi vardır. Açık, konserve ve kuru mamalar! En çok tercih edilen ürün ise her zaman için kuru köpek mamalarıdır. Bu mama türü, köpeklerin hemen hemen hepsi tarafından büyük bir iştahla tüketilmektedir. Peki köpeğiniz için kuru mama seçimi yapacağınız sırada nelere dikkat etmeniz gerekir?

Öncelikle ürünün bol bol protein içerdiğinden emin olmalısınız. Çünkü protein barındırmayan bir köpek maması, sevimli dostunuza çok da yarar sağlamayacaktır. Güvenilir markaları tercih etmeye çalışın. Herkesçe bilinen ve yorumlanan kuru köpek maması markaları vardır. Bunları internet ortamında birkaç saatlik araştırmalarınız sonucunda rahatlıkla bulabilirsiniz.

Aynı zamanda mama seçimi yaptığınız sırada ürünün son tüketim tarihini de kontrol edin. Kuru köpek maması kolay kolay bozulma sürecine girmez. Fakat siz yine de kontrollü olmalısınız. Çünkü bozuk bir ürün, köpeğinizi sağlığından edebilir. Kuru köpek maması seçimi yapacağınız zaman köpeğinizin damak tadını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.

Köpek Eğitim Ürünlerini Unutmayın

Köpek eğitim ürünleri ile dostunuzun eğitimini daha etkili ve verimli hale dönüştürebilirsiniz. Bu zor bir süreçtir ve çeşitli ürünler yardımıyla köpeğinizin her türlü eğitimini kolaylaştırabilirsiniz. Çit ve egzersiz ürünlerinden tuvalet eğitim ürünlerine kadar pek çok kategoride eğitim ürünü var.

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