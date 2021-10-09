Koku Yapmayan Plastik Saklama Kabı Modelleri

Saklama kapları hayatımızda çok büyük bir yer kaplamaktadır. Kullanacağımız saklama kabının koku yapmaması oldukça önemli bir unsurdur.

Saklama kabını birçok şey koymak için kullanabilirsiniz. Örneğin çay, tereyağı, çerez, bakliyat ya da yemek gibi gıdaları saklayabilirsiniz. Eğer saklama kabınız koku yapıyorsa kokudan kurtulmak için size birkaç yöntem söyleyebiliriz.

Kabartma tozu ve suyu karıştırıp plastik saklama kabı içine koyup birkaç gün bekletebilirsiniz veya kabın içine gazete parçaları koyup kapağı açık bekletebilirsiniz. Bir başka yöntem olarak kabınızın içine kömür koyup birkaç gün kapağı açık bırakabilirsiniz, limon suyu ile yıkayıp bir limonla kabınızı ovabilirsiniz.

Kahve telvesi de kokular için çözüm olacaktır telveyi birkaç gün saklama kabınızın içinde bekletmeniz işe yaracaktır.