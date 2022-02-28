Kitap Çıkarma Maliyeti Nedir?

Destekli kişisel yayıncılık adı altında piyasada binlerce firma bulunuyor. Bir kitabın yazara maliyeti değişebiliyor. Sektörde bulunan firmalar kitabını çıkarmak isteyen yazarlara farklı paket alternatifleri sunar.

Ekonomik paket, süper paket ve her şey dahil paket seçeneklerini sunarak müşteri talebine göre basım işlemi yapılır.

Ayrıca, kitap çıkarma maliyeti müşterinin seçtiği pakete göre ve basım adedine göre hesaplanır.

Burada sektör temsilcilerinin en çok vurguladığı husus yazara telif hakkı özgürlüğünün tanınmasıdır.

Kitabın satışından elde edilen kar dağıtım şirketlerince belirlenen iskontonun düşülmesinin ardından kalanı yazara aittir.

Kitap Çıkarmanın Maliyetini Hesaplama

Genel kapsamda kitap çıkarma maliyeti hesaplanmasında kitabın içeriğiyle ilgili bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Kitabın içerik editasyonu ve tahsisinin ne kadar emek gerektireceği önemli bir ayrıntıdır. Bunun için öncelikle kitabın sayfa sayısına ve ne kadar tahsise gereksinim olduğuna bakılmalıdır.

Editasyonu az olan kitapların maliyeti daha düşükken daha çok editasyon gerektiren kitaplarda ise maliyet artar. Bunun için sayfa başına ücretlendirme yapılır.

Bunun dışında kitapta yer alacak olan mizanpaj ve grafikler de ücretlendirmeye etki ediyor. Ne kadar zahmetli olursa mizanpajı da o kadar maliyeti artırır.

Kitabın sayfa sayısı, kitap için kullanılacak kâğıdın kalitesi ve renk durumuna göre oluşacak maliyet hesaplanır.

Sizler de kitap çıkarma maliyeti hakkında bilgi almak isterseniz https://ikinciadamyayinlari.com.tr/kitap-bastirmak/ sayfasına göz atabilirsiniz.