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Kısa Link Nasıl Oluşturulur?

URL'ler veya bağlantı kısaltmaları, uzun bağlantıları sizi aynı konuma taşıyan yeni kısa bağlantılara dönüştürebilen dijital araçlardır. Bağlantıları kısaltmak, uzun bağlantı paylaşımını yönetmeyi kolaylaştırır. Kısa URL'ler daha az yer kaplar, akılda kalıcıdır ve metninizi düzenler.

Seobaz
Seobaz
01 Şubat 2022 Salı 08:59
1 Okunma
Kısa Link Nasıl Oluşturulur?

URL'ler veya bağlantı kısaltmaları, uzun bağlantıları sizi aynı konuma taşıyan yeni kısa bağlantılara dönüştürebilen dijital araçlardır. Bağlantıları kısaltmak, uzun bağlantı paylaşımını yönetmeyi kolaylaştırır. Kısa URL'ler daha az yer kaplar, akılda kalıcıdır ve metninizi düzenler. Kısaltılmış URL'ler için başka bir kullanım durumu, kaynak trafiği izlemeyi kolaylaştırmak için tek bir bağlantının bir varyasyonunu oluşturmaktır.

Örneğin, Twitter için kısa bir URL, Facebook için başka bir URL ve e-posta bülteniniz için üçüncü bir URL oluşturabilirsiniz. Kısa link, bir bağlantıyı kimin tıkladığını, dünyanın neresinde olduklarını ve hangi dili konuştuklarını görmenizi sağlayan kapsamlı bir izleme aracı sağlar. Bu izleme araçları. Hedef kitlenizin hangi tarayıcıyı tercih ettiğini ve içeriğinize hangi cihazın eriştiğini belirlemek için tıklama oranını da kullanabilirsiniz.

Bazı hizmetler, bağlantıda kendi özel alan adınızı kullanmanıza yani özel link kısaltma durumuna izin verir. Orada birçok ücretsiz bağlantı kısaltma hizmeti var. Çoğu bağlantı kısaltma hizmetinin ücretsiz bir sürümü vardır, ancak genellikle ölçümler ve özelleştirme gibi ek özellikler için ödeme yapmanız gerekir.

Doğru Bağlantı Kısaltma Hizmetini Nasıl Seçerim?

Doğru link kısaltma servisi seçmeden önce her ay kaç tane link oluşturduğunuzu, link kısaltma servisinizin nasıl kullanılacağını, bütçenizi ve ekibinizin büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Kişisel sosyal medya hesabınızla bazı bağlantıları paylaşmak için bu hizmetleri kullanmak istiyorsanız veya küçük bir yerel işletme işletiyorsanız, ücretli sürüme ihtiyacınız yoktur. Ancak, orta ila büyük ölçekli bir işletmeniz varsa veya tüm işiniz dijital pazarlama ve çevrimiçi trafik etrafında dönüyorsa, bir noktada ücretli link kısaltma hizmeti çözümleri arayabilirsiniz.

Bağlantı Kısaltma Hizmetini Neden Kullanmalısınız?

Bazı link kısaltma servislerine bakıldığında UTM parametrelerini gömmek üzere yapılandırılmıştır. Bazıları ise Google Analytics' te ki bağlantıları daha iyi izlenmesi için uygulanır.

Link Kısaltmanın Avantajları Nelerdir?

Daha iyi bir görünüm sağlamanın yanında bağlantı kısaltma hizmetleri, bağlantılarınızın görsel olarak daha çekici görünmesine yardımcı olur. Kısa link oluşturma, uzun bağlantılardan daha temiz ve daha güvenilir görünür.

Performansı izlemeye yardımcı olur kısa link yapma özelliği, performansı izlemenize yardımcı olur. Çoğu bağlantı kısaltma özelliği, bağlantılarınızın performansını anlamanıza yardımcı olacak bir analiz sağlar. Bu analizleri inceleyerek kitlenizin nelere dâhil olduğunu daha iyi anlayabilir ve pazarlama stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz.

Kullanılan karakter sayısını azaltmaya yardımcı olur Sınırlı sayıda karakter kullanan platform formları için, paylaştığınız URL'leri sıkıştırmak için bağlantı kısaltma hizmetini kullanabilirsiniz. Örneğin bir tweeti paylaşmak için 280 karaktere sahip olan Twitter'da yapmanız gereken son şey bu karakterleri uzun bir linkte kullanmaktır.

Daha yüksek tıklama oranı sağlar Sosyal medya platformlarında insanlar kısaltılmış bağlantılara aşinadır. Kısa bağlantılara daha çok güvenirler, bu nedenle kısalt olasılıkları uzun bağlantılardan daha fazladır. Uzun bağlantıları kısa bağlantılarla değiştirerek sosyal medya stratejinizin etkinliğini artırabilirsiniz.

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