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Kına Örtüsü  Modelleri | Gökçe Kına Malzemeleri

Kına gecelerinde gelinlerin başına örtülen tüller kına örtüsü olarak adlandırılır. Kendi renk zevkinize uygun renklerden elde edilen örtüleri kına konseptinize ve kına kıyafetinize uygun olarak seçebilirsiniz.

Seobaz
Seobaz
04 Nisan 2022 Pazartesi 08:55
3 Okunma
Kına Örtüsü  Modelleri | Gökçe Kına Malzemeleri

Kına gecelerinde gelinlerin başına örtülen tüller kına örtüsü olarak adlandırılır. Kendi renk zevkinize uygun renklerden elde edilen örtüleri kına konseptinize ve kına kıyafetinize uygun olarak seçebilirsiniz.

Kına gecesinde her şeyin birbiriyle uyum içerisinde olması herkes tarafından beğeniyle karşılanmasına olanak sağlar.

Özellikle de kına yakılırken örtülen örtüler gelinlerin hem yüzünün görünmesine hem de kapanmasına yardımcı olan şeffaf örtülerdir.

Kına Örtüsü Nasıl Kullanılır?

Yeşil, gri, kırmızı ve bordo gibi tüm kına renklerine hitap edecek şekilde tasarlanan kına örtüsü modelleri, kına gecesi boyunca gelinin omuzlarında da kalabilir.

Ancak asıl kullanılması aşaması kınanın yakıldığı aşamadır. Gelinlerin başına kına yakılmadan önce örtülür.

Kına yakılırken kapalı kalır ve kına yakma işlemi bittikten sonra damat tarafından açılarak gelinin alnına bir buse kondurulur.

Kına Örtüsü Fiyatları

İşlemeli modellerden saçaklı modellere, püsküllü modellerden payetli modellere varana kadar oldukça fazla detayı ve alternatifi bulunan kına örtüsü modellerinde fiyatlarda daima iyi seviyededir.

Dolayısıyla, kına örtüsü sorunsuz şekilde almak için https://www.gokcekina.com/kina-malzemeleri/kina-ortusu adresine göz atabilirsiniz.

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