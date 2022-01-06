Japonya asgari ücret olarak vatandaşına ne sunuyor sorusu herkesin merak ettiği bir konu olmaktadır. Japonya’nın para birimi Yen’dir ve maaşlar Yen üzerinden verilmektedir. Dünyanın en hızlı gelişen ekonomisi ve en yenilikçi teknolojileri bulunan ülkesi Japonya olmaktadır. Japonya’nın bu kadar ileri olması ise diğer ülkelerin vatandaşlarının dikkatini çekmektedir. Eğitim amaçlı, ikamet amaçlı Japonya’ya gitmeyi düşünen insanlar asgari ücret araştırması yapmaktadır. Asgari ücret alan bir kişinin yaşam standartının nasıl olduğu da yine merak konusu olmaktadır. Japonya’da günlük çalışma saati 8 saat olarak kabul edilmektedir. Maaşlar da günlük çalışma saatine göre çalışılan günler ile hesaplanmaktadır.

Japonya Asgari Ücret Ne Kadar

Japon para birimi olan yen, diğer çoğu ülkenin ve özellikle Avrupa ekonomisi para biriminin yanında bire bir karşılığına bakıldığında değersiz gibi gözükmektedir. Fakat bu durum Japonların vatandaşlarına verdikleri yüksek yen miktarı ile çözüm bulmaktadır. Tutar bakımından çok yüksek ücret alan vatandaşlarının yaşam şartları oldukça iyidir. japonya asgari ücret 2022 yılında günlük olarak bakıldığında 8 saat çalışan bir kişi, 8 saatin sonunda 7.680 yen almaktadır. Tutar olarak yüksek olan yen miktarı yaşam kalitesini korumaktadır. Japonya’da çalışanların çoğu asgari ücret karşılığı çalışmadığı için ülkede asgari ücret konusu önemli bir konu olmamaktadır. Asgari ücreti iş arayan kişinin çok az bulması yanı sıra işverende çalışanına bu kadar düşük bir ücret vermek istememektedir.

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8 saat çalışan bir işçi haftalık beş gün çalışarak toplamda 153.600 yen maaş kazanmaktadır. Buda TL cinsinden bakılacak olursa haftalık 18.000 ile 19.000 TL arasında bir tutara denk gelmektedir. Bu maaşla da Japonya’da bir kişinin yüksek standart ile yaşaması anlamına gelmektedir. Ailesi olan çalışanlar için ise işverenler verilen maaşı asgarinin üzerinde tutmaktadır. Japonya’da çalışan bir işçinin ortalama maaşı 180.000 Yen ile 200.000 Yen arasında olmaktadır. Bu durum da yine çalışanın becerisine göre değişmektedir. Japonya asgari ücret 2022 tutarı asgari ücret çalışan vatandaşın az olmasına rağmen yine de o vatandaşlarının yüksek seviyede yaşaması göz önünde alınarak belirlenmektedir. Ekonomi haberleri hakkıdna daha fazla bilgiye www.trendpara.net adresinden ulaşabilirsiniz.